Serie A, Lazio-Como 0-3: Baturina e Nico Paz affondano i biancocelesti all’Olimpico

LE STATISTICHE

Il Como ha ottenuto tre successi esterni consecutivi tenendo anche la porta inviolata per la prima volta nella sua storia in Serie A. In ognuno di questi ha anche segnato tre reti e non aveva neanche mai realizzato più di due gol in tre trasferte di fila nella competizione.

Questa è solo la seconda volta in cui il Como riesce a collezionare tre clean sheet di fila fuori casa nella sua storia in Serie A, dopo il periodo tra marzo e aprile 1950.

Il Como ha vinto 10 delle prime 21 gare stagionali in Serie A per la seconda volta nella sua storia nella massima serie, solo nel 1950/51 con 11 ha fatto meglio a questo punto della competizione.

Il Como ha segnato 31 reti nelle prime 21 gare stagionali in Serie A e solo nel 1950/51 aveva segnato più di 30 reti (32) a questo punto della competizione.

10° clean sheet per il Como nel campionato in corso, meno solo dell’Inter (11) in questa Serie A e dell’Arsenal (11) allargando anche ai top-5 campionati in corso.

Con la sua prima doppietta in Serie A Nico Paz ha stabilito il suo record di marcature stagionali nella massima serie: otto reti per l’argentino in 21 presenze nel torneo in corso, due in più rispetto a quelle segnate nello scorso campionato ma in 35 gare disputate.

Nico Paz è il più giovane giocatore ad aver segnato almeno otto reti in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: esattamente otto reti in questa SerieA per il classe 2004.

Dall'inizio della passata stagione, nessun giocatore ha segnato più gol da fuori area in Serie A rispetto a Nico Paz: sei, al pari di Hakan Çalhanoglu. Nei maggiori cinque campionati europei solo Kylian Mbappé vanta più reti dalla distanza nel periodo (nove).

Martin Baturina ha preso parte a quattro reti nelle ultime tre sfide disputate in questa Serie A (due gol e due assist), dopo che aveva segnato una sola rete nelle precedenti 10 presenze nel torneo.

Il Como ha trovato la rete entro i primi 2 minuti di gioco in un match di Serie A per la prima volta dal gol di Marco Simone nel corso del 1' minuto contro il Pisa, l'8 gennaio 1989.

Quello di Martin Baturina al 2' minuto di gioco è il secondo gol più veloce segnato da un marcatore straniero nella storia del Como in Serie A, dopo quello di Dan Corneliusson al 1' contro la Roma, il 27 aprile 1986.

La Lazio non subiva una rete entro i primi 2 minuti di gioco in un match di Serie A da quella di Tammy Abraham nel corso del 1' minuto contro la Roma, il 20 marzo 2022.

Quello a Nico Paz è il secondo rigore neutralizzato da Ivan Provedel in Serie A, dopo quello parato a Musa Barrow, il 16 dicembre 2020 quando vestiva la maglia dello Spezia al Picco (vs Bologna).

Nico Paz ha sbagliato entrambi i rigori calciati in Serie A, il primo contro Wladimiro Falcone del Lecce, il 30 dicembre 2024.

Tre dei quattro centrocampisti nati dal 2000 in avanti che sono riusciti a fornire almeno tre assist in ciascuna delle ultime due stagioni in Serie A giocano nel Como: Maxence Caqueret (tre nella stagione in corso con l’assist di oggi), Nico Paz e Máximo Perrone, oltre a Gianluca Gaetano.

Secondo assist per Álex Valle in questa Serie A, dopo quello per la rete di Tasos Douvikas nel 3-1 contro l’Hellas Verona dello scorso 29 ottobre. Tra i difensori che hanno effettuato più di un passaggio vincente nel torneo in corso, solo Sascha Britschgi (due – classe 2006) e Marco Palestra (tre – 2005) sono più giovani del classe 2004 del Como (due appunto).

In questo campionato, la Lazio ha guadagnato solo due punti in sette sfide contro squadre che a inizio giornata occupavano le prime sei posizioni nella classifica di Serie A (2N, 5P), realizzando un solo gol (contro il Bologna il 7 dicembre) e subendo 10 reti nel parziale.

La Lazio non ha segnato in tre delle ultime quattro sfide disputate all’Olimpico in questa Serie A, tante sfide a secco quante quelle registrate nelle precedenti 26 sfide casalinghe tra il campionato in corso e lo scorso.

Questa è solo la seconda vittoria per il Como contro la Lazio all’Olimpico in Serie A, dopo quella del 23 marzo 1952 (2-1 in quel caso grazie alle reti di Giuseppe Baldini e Renato Cattaneo dopo il vantaggio iniziale di Aldo Puccinelli per i biancocelesti).

Il Como ha vinto entrambe le partite stagionali contro la Lazio in Serie A per la prima volta nella sua storia nella competizione.