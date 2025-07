L'ex falconiere della Lazio Juan Bernabé sbarca su OnlyFans: "Mi vedrete completamente nudo"

Un filmato controverso che in primo piano vede lo spagnolo completamente nudo e, sullo sfondo, diverse foto di Claudio Lotito e degli articoli di giornale usciti al tempo dell'operazione: "Ciao, sono Juan Bernabé. Non mi sono mai arreso nella mia vita e raggiungerò il mio obiettivo: poter mostrare al pubblico cos'è e come funziona un dispositivo penieno", queste le prima parole del falconiere, che poi spiega nel dettaglio l'obiettivo del suo profilo Onlyfans: "E lo farò in modo naturale, con il mio corpo. Sì potrete vedermi completamente nudo perché per me la nudità è qualcosa di totalmente naturale e ancor di più quando si tratta di un argomento medico"