Lazio-Atromitos, rissa in campo e due espulsi dopo un brutto fallo di Guendouzi

Grande tensione e nervi tesi nel corso dell'amichevole tra Lazio e Atromitos, giocata ieri sera a Rieti. Attorno alla mezz'ora del primo tempo, il centrocampista della Lazio Mattéo Guendouzi si è reso autore di un brutto fallo su Ouedraogo: una volta caduto a terra dopo un contrasto, il francese ha tirato un brutto pestone al proprio avversario, scatenando una vera e propria rissa in campo. Ad avere la peggio sono stati anche Castellanos e Mansur, entrambi espulsi. Rissa che, secondo Il Corriere dello Sport, sarebbe continuata anche negli spogliatoi, salvo poi tornare il sereno per l'inizio del secondo tempo. Nella ripresa, le reti di Noslin e Pedro hanno consegnato il successo alla squadra di Sarri, che settimana prossima farà il proprio esordio in campionato contro il Como.