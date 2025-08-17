Logo SportMediaset
Lazio-Atromitos, rissa in campo e due espulsi dopo un brutto fallo di Guendouzi

17 Ago 2025 - 11:22
Grande tensione e nervi tesi nel corso dell'amichevole tra Lazio Atromitos, giocata ieri sera a Rieti. Attorno alla mezz'ora del primo tempo, il centrocampista della Lazio Mattéo Guendouzi si è reso autore di un brutto fallo su Ouedraogo: una volta caduto a terra dopo un contrasto, il francese ha tirato un brutto pestone al proprio avversario, scatenando una vera e propria rissa in campo. Ad avere la peggio sono stati anche Castellanos e Mansur, entrambi espulsi. Rissa che, secondo Il Corriere dello Sport, sarebbe continuata anche negli spogliatoi, salvo poi tornare il sereno per l'inizio del secondo tempo. Nella ripresa, le reti di Noslin Pedro hanno consegnato il successo alla squadra di Sarri, che settimana prossima farà il proprio esordio in campionato contro il Como. 

lazio

