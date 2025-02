Lazio, l'ex falconiere contro Lotito: "È scorretto, lo denuncio"

"Io sto bene, anche se potrei stare meglio - ha raccontato Bernabé a Radiosei, un'emittente locale molto seguita dai tifosi laziali - Comunque sono una persona forte, con una mentalità che mi permette di affrontare la vita con tutto ciò che ha da offrire. Non c'è possibilità di rivedere Olympia all'Olimpico, vista l’etica mostrata dalla Lazio e in particolare dal presidente Lotito. La Lazio è una famiglia gigante, ma il presidente Lotito ha approfittato della situazione per cacciarmi via dal club. Il rapporto tra me e il presidente Lotito non è stato mai idilliaco: sicuramente ha fatto cose molto importanti per il club, ma la sua metodologia di lavoro non è mai stata corretta, anche nei miei confronti. Si è sempre comportato in maniera ingrata nei confronti dei suoi dipendenti, anche con i calciatori. Ho visto diversi giocatori piangere per il modo in cui venivano trattati. Per sette mesi all'inizio del mio rapporto col club non sono stato pagato, mi sono sacrificato anche economicamente per la Lazio. Sono io che ho avuto l’idea di portare l’aquila alla Lazio: durante il nostro primo incontro il presidente Lotito russava sulla sedia, mancandomi di rispetto.