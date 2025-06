Lazio, ufficiale lo sfratto del falconiere Bernabé da Formello: il comunicato

Da quel momento è scattata una disputa giudiziaria che si è conclusa questa mattina, con lo sfratto eseguito in quel di Formello. Ad annunciarlo è stata la stessa Lazio tramite un comunicato ufficiale: “La S.S. Lazio comunica che, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Tivoli, nella mattinata odierna è stato eseguito lo sfratto nei confronti dell’ex falconiere Juan Bernabé, il quale occupava senza titolo un alloggio all’interno del centro sportivo di Formello. La decisione segue la risoluzione del contratto già avvenuto mesi fa per comportamenti ritenuti incompatibili con i valori etici del Club. La Società, dopo numerosi inviti a liberare spontaneamente l’immobile, ha agito nelle sedi competenti per tutelare il proprio patrimonio e l’operatività dell’ambiente sportivo. Ogni azione è stata intrapresa nel pieno rispetto della legge, nella ferma volontà di garantire ordine, legalità e decoro all’interno delle proprie strutture”. Fin dal mese di gennaio la Lazio ha cercato un sostituto nel ruolo di falconiere, da quasi sei mesi all’Olimpico non vola più l’aquila e l’obiettivo della società è trovare una soluzione così da vedere nuovamente il proprio simbolo volare già dalla prima sfida casalinga, in programma domenica 31 agosto alle 20:45 contro il Verona.