Lazio, foto e commenti intimi sui social: licenziato il falconiere Bernabé

"Non c'è niente di male - aveva commentato Bernabé per la pubblicazione delle sue parti intime sui social -, è un organo come tanti altri. Credo che quella della protesi sia una opzione che tutti gli uomini dovrebbero valutare perché avere una sessualità sana fa bene. Con questa non dovrò mai più prendere farmaci e posso decidere quanto far durare il rapporto con il partner".