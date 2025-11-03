Verso Juve-Sporting, Spalletti: "L'obiettivo è lottare per lo scudetto, non vincerlo"

La gara di Cremona

"La vittoria di Cremona è merito solo della squadra, io non ci ho messo mano. I giocatori sono stati attenti alle richieste e le risposte dal campo sono state quelle che mi aspettavo. Sono stati sempre blocco-squadra. Non sono stati lunghi tranne in alcune situazioni. Abbiamo fatto delle ricomposizioni che possono essere riusate per il futuro. Ora abbiamo un allenamento in più, quello di oggi, e serve per aggiungere informazioni. Ma quello che mi fa piacere sono gli occhi con cui mi guardano. Questo per me è fondamentale e racconta la voglia dei calciatori e la disponibilità di voler far bene. Sono un buon gruppo dal punto di vista calcistico e umano"