Juventus, due dubbi per Spalletti verso il Pisa: Conceição e McKennie non al top, torna Koopmeiners

Assenze - In vista della sfida con il Pisa, in programma sabato 27 dicembre alle 20:45, l'unico che potrebbe recuperare è proprio Weston McKennie, diventato pedina chiave nello scacchiere di Spalletti e decisivo contro la Roma con l'assist del momentaneo 2-0 per Openda. L'americano si sta ritagliando uno spazio importante da esterno di centrocampo diventando di fatto l'ago della bilancia bianconera. Soprattutto perché permette a Conceição, più offensivo e meno incline al difendere, di poter giocare molto in ampiezza e fare la differenza con i suoi dribbling. Proprio per questo motivo, la quasi certa assenza del portoghese a Pisa potrebbe essere una questione da non sottovalutare. Finora, il suo sostituto, Edon Zhegrova, non ha ancora soddisfatto a pieno le richieste di Spalletti, che in conferenza stampa post Roma ha evidenziato le difficoltà nella fase difensiva: "Sotto al centrocampo non ha quella qualità lì, mentre se lo metti uno contro uno a 20 metri dal fondo diventa micidiale. Zhegrova non potrà mai coprire solidamente, in fase difensiva ha quelle caratteristiche: come posizione rientra, ma devi attaccarti alla maglia dell'avversario, perché ormai è tutto un duello fisico". Ecco perché Spalletti sarà costretto a prendere una decisione importante sull'out di destra, dato che rischia di trovarsi senza due pedine che finora si sono incastrare alla perfezione.