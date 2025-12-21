Juventus, dopo Tether suonano le sirene arabe: 2 miliardi sul piatto, ma la risposta di Elkann è scontata

Il titolo Juventus è cresciuto del 28% in soli sette giorni, passando da 2,19 a 2,81 euro per azione, portando la capitalizzazione di mercato a 1,17 miliardi. E ci sono nuovi rumors emersi nelle ultime ore: alcuni emissari sauditi avrebbero prospettato a Exor una proposta d'acquisto vicina ai 2 miliardi di euro. Questa cifra non è casuale: è considerata dagli analisti la "base d'asta" minima per potersi anche solo sedere al tavolo delle trattative per la maggioranza del club. Un'offerta che farebbe vacillare molti, ma che si scontra con la volontà ferrea della famiglia Agnelli-Elkann.