Juve, situazione infortunati: tegola Rugani, lesione al polpaccio. Sospiro di sollievo per Conceiçao e McKennie

La vittoria contro la Roma nell'anticipo della 16ª giornata lascia in eredità tre punti pesanti per la Juventus, ma anche un conto salato da pagare in infermeria per Luciano Spalletti. Il "day after" alla Continassa è stato caratterizzato dalla preoccupazione per le condizioni di tre pedine uscite malconce dalla sfida dello Stadium: Daniele Rugani, Francisco Conceiçao e Weston McKennie. Se per il difensore il verdetto è amaro, per il portoghese e l'americano è arrivato un doppio sospiro di sollievo dopo i controlli al J|Medical.