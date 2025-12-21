Logo SportMediaset

situazione infortunati

Juve, situazione infortunati: tegola Rugani, lesione al polpaccio. Sospiro di sollievo per Conceiçao e McKennie

Bollettino medico Juve post Roma: lesione di medio grado per Rugani, escluse lesioni per Conceiçao e McKennie

di Redazione
21 Dic 2025 - 14:43

La vittoria contro la Roma nell'anticipo della 16ª giornata lascia in eredità tre punti pesanti per la Juventus, ma anche un conto salato da pagare in infermeria per Luciano Spalletti. Il "day after" alla Continassa è stato caratterizzato dalla preoccupazione per le condizioni di tre pedine uscite malconce dalla sfida dello Stadium: Daniele Rugani, Francisco Conceiçao e Weston McKennie. Se per il difensore il verdetto è amaro, per il portoghese e l'americano è arrivato un doppio sospiro di sollievo dopo i controlli al J|Medical.

Allarme rientrato per Conceiçao e McKennie

 Sorride a metà lo staff medico per quanto riguarda Francisco Conceiçao e Weston McKennie. I due hanno evitato il peggio: gli accertamenti hanno escluso lesioni muscolari. Per entrambi si è trattato solo di un grande spavento e di affaticamenti che verranno gestiti con un monitoraggio quotidiano. Nessun lungo stop, dunque, con la possibilità di rivederli presto a disposizione del tecnico per i prossimi impegni anche se restano in dubbio per Pisa.

Rugani, stop forzato: lesione di medio grado

 La notizia peggiore riguarda il reparto arretrato. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Daniele Rugani hanno evidenziato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Un infortunio muscolare non banale che costringerà il centrale a uno stop obbligato. I tempi di recupero non sono ancora definibili con certezza: il club ha comunicato che tra 10 giorni verrà effettuato un nuovo controllo per capire meglio l'evoluzione del quadro clinico, ma il 2026 del difensore rischia di iniziare in salita visto che si attende uno stop di circa sei settimane.

