Dopo il Bologna, la Roma: la Juve vede la zona Champions e il calendario le sorride

Un successo come quello di ieri sera regala consapevolezza e morale a una squadra che sin qua ha davvero faticato tanto a trovare continuità nei risultati. Sono comunque diverse le buone indicazioni che ha regalato la sfida contro la Roma. A partire dal ritorno dal 1' di Bremer, forse l'unico vero fuoriclasse in difesa di questa squadra. Il brasiliano, in campo per un'ora, ha annullato Dybala e guidato alla perfezione la retroguardia. Fin quando è stato in campo lui, la Roma non si è praticamente mai resa pericolosa. Poi si è finalmente visto il vero Openda che, al di là del gol facile, ha giocato la sua miglior gara in bianconero, sempre nel vivo dell'azione e prezioso nelle sponde per i compagni. Chissà che il gol non lo abbia definitivamente sbloccato dal punto di vista psicologico. Importante anche l'impatto di Zhegrova: suo l'assist per McKennie da cui nasce la rete di Openda, unico neo il pallone malamente perso in mezzo al campo da cui nasce il gol giallorosso. Ha ancora poca benzina nelle gambe, ma le potenzialità sono enormi.