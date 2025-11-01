Serie A: Cremonese-Juventus 1-2, Spalletti parte con una vittoria

Spalletti non cambia modulo, confermando la difesa a tre, ma si inventa Koopmeiners braccetto di sinistra, dà continuità a Kostic, alla seconda da titolare di fila e in attacco avvicina Openda e Vlahovic, con il risultato che i due attaccanti sono più al centro del gioco. Il gol dopo appena 85 secondi dell'esterno serbo facilita il compito dei bianconeri, che sfiorano il raddoppio con Locatelli (deviazione di Audero sul palo al 26') e nel primo tempo non corrono alcun rischio. Il gol di Cambiaso a metà ripresa sembra chiudere il match, ma Vardy lo riapre all'83' vincendo il corpo a corpo con Gatti e fulminando Di Gregorio. La Cremonese, completamente votata all'attacco, mette alle corde la Juve, ma è troppo tardi. Spalletti parte con i tre punti, che era la cosa che più contava dopo appena un paio di giorni di lavoro. Per i grigiorossi arriva la prima sconfitta allo Zini, che non macchia lo straordinario inizio di stagione.