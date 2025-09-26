Tudor: "Arbitri? Niente da dire sulle parole di Rocchi. L'importante è aver lavorato bene"

"Conceiçao ha avuto qualche problemino, vediamo sabato come sta. Zhegrova sta lavorando"
Dopo il pareggio di Verona, la Juve ospita l'Atalanta allo Stadium per provare mettere pressione in classifica in vista anche del big match Milan-Napoli di domenica. E Igor Tudor tiene alta la guardia in vista della delicata partita contro la Dea. "Abbiamo riposato e lavorato bene. Siamo concentrati con la giusta carica - ha detto il tecnico bianconero -. Sarà una partita difficilissima tra due squadre di alto livello". Poi taglia corto sulla richiesta di Rocchi di moderare i toni sugli arbitraggi: "Non devo rispondere a niente. Mi hanno comunicato questa roba e si va avanti. Non ho niente da aggiungere, l'importante è aver lavorato bene".
L'appello di Rocchi sui toni
"Si è già parlato tanto. Me l'hanno comunicato, ma si va avanti. Sono cose di calcio e si va avanti, non ho altro da aggiungere. L'importante è aver lavorato bene"
Altre tre gare ravvicinate, cosa non ripetere
"Abbiamo usato i giorni liberi, ora ci sono tre gare di fila prima della Nazionale. Siamo concentrati e carichi. Ci sono state cose buone e cose meno buone in questo periodo. E' stata fatta una buona partenza, ma niente di più e niente di meno. Stiamo lavorando e ci stiamo conoscendo anche con i nuovi. Proviamo a crescere tutti i giorni"
Conceiçao e Zhegrova
"Francisco ha avuto qualche problemino, vediamo domani come sta. Su Zhegrova niente di particolare, sta lavorando"
Sul rendimento di Vlahovic
"Non ho una risposta alla statistica sulle sue prestazioni quando parte titolare e quando entra dalla panchina. Ci penso, ci provo, parliamo, ragioniamo, poi scelgo. Io sono molto felice. Ho tre attaccanti tutti forti e scelgo in base allo stato di forma e all'avversario. Ci sono anche due giocatori nuovi e vanno conosciuti. Ci sarà spazio per tutti, l'annata è lunga e bisogna sbagliare il meno possibile. Si può giocare con una, due o anche tre punte. Sono tutti forti"
Il rapporto con Juric
"È un mio amico ma non il migliore. E' un allenatore fantastico, finora un po' sottovalutato nella sua carriera. A parte l'ultimo anno in cui ha avuto situazioni particolari e difficili a Roma e in Premier, ha sempre fatto cose straordinarie. Ora allena una squadra forte in Champions ed è ai massimi livelli. Domani si affrontano due squadre di primissimo livello con pregi e difetti. Due squadre forti"
La condizione fisica della squadra
"Non sono preoccupato. Ho fiducia e penso che la squadra stia bene. E' diverso giocare una sola gara in settimana piuttosto che tre. E' un calcio diverso. Conta molto il modo in cui ci si allena, poi a certi giocatori è difficile rinunciare e bisogna sbagliare il meno possibile. Alcuni calciatori possono giocare anche 50 gare senza problemi allo stesso livello, altri no. Ma tutti abbiamo questi problemi. Vanno accettati e si va avanti"
Il ruolo di Adzic
"Sta facendo bene, è in crescita. Può giocare sia sulla trequarti, sia in mediana. Ha fatto quel bel gol, ha testa e qualità. Lo vedo bene"
Cambiaso in mediana?
"Può fare la mezzala. Può giocare sia da quinto che da mediano perché ogni tanto si accentra. Io gli lascio questa libertà di movimento per sfruttare al meglio le sue caratteristiche. E' un giocatore di primissimo livello, ma deve avere più costanza nelle prestazioni. Dipende tutto da lui. Potenzialmente è un calciatore da migliori club al mondo. Io ci credo, ma deve decidere lui. Può giocare anche nel Real, nel City o al Liverpool se ci crede e si impegna"
Koopmeiners
"Io faccio giocare quasi tutti i centrocampisti. Non solo Koopmeiners. In quella zona dobbiamo crescere. Tutti stanno lavorando con grande voglia per dare qualcosa in più"
Sul modulo con due punte
"Stiamo lavorando sulla strada tracciata"
Allegri contro Conte
"Non mi sento con Conte, ci siamo visti qualche volta in passato. Basta vedere i trofei che hanno vinto questi due allenatori e non c'è altro da aggiungere. Sono due persone di valore, vere e giuste che fanno bene al calcio italiano. Sono diversi nel modo di allenare. Sono due grandi tecnici e due grandi personaggi"
