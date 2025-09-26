Tudor: "Arbitri? Niente da dire sulle parole di Rocchi. L'importante è aver lavorato bene"

Sul rendimento di Vlahovic

"Non ho una risposta alla statistica sulle sue prestazioni quando parte titolare e quando entra dalla panchina. Ci penso, ci provo, parliamo, ragioniamo, poi scelgo. Io sono molto felice. Ho tre attaccanti tutti forti e scelgo in base allo stato di forma e all'avversario. Ci sono anche due giocatori nuovi e vanno conosciuti. Ci sarà spazio per tutti, l'annata è lunga e bisogna sbagliare il meno possibile. Si può giocare con una, due o anche tre punte. Sono tutti forti"