Calcio

Convocato consiglio federale: prevista la presentazione della Coppa Italia Serie C

19 Nov 2025 - 22:21

È stata convocata per le ore 11 di lunedì 24 novembre la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del verbale della riunione dello scorso 16 ottobre e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; sistema delle Licenze Nazionali 2026-2027; modifiche regolamentari; nomine di competenza; ratifica delibere di urgenza del presidente federale; varie ed eventuali. Al termine della consueta conferenza stampa in programma dopo la riunione del Consiglio Federale, presso la Sala Paolo Rossi il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il presidente della Serie C Matteo Marani e l'amministratore delegato di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio interverranno alla conferenza stampa di presentazione della Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia. 

01:51
Allegri mister derby

Allegri, è lui mister derby

01:42
DICH PALLADINO PER SITO 19 11

Palladino: "Aspettavo l'Atalanta perché è un top club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

02:46
DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

02:55
DICH BROCCHI SU DERBY MILANO DICH

Brocchi: "Il derby lo decide Loftus Cheek. Chivu mi ha impressionato"

01:07
Chiellini, il nuovo ruolo

Chiellini, il nuovo ruolo

02:04
Soulè trascina la Roma

Soulè trascina la Roma

01:28
Un esordio da leggenda

Buffon, un esordio da leggenda

01:31
DICH CHIELLINI 2 SU CAMPIONATO DIFFICILE E INTER DICH

Chiellini: "Campionato equilibrato, ma c'è una squadra più forte"

01:04
Sabato Fiorentina-Juve

Sabato la Juve a Firenze

01:36
Sabato Napoli-Atalanta

Il Napoli prova a ripartire

01:58
Curacao, Haiti, Panama

Curacao, Haiti, Panama: tutti al Mondiale

01:32
Chivu al suo primo derby

Chivu, prima stracittadina in panca

01:46
Tare in clima derby

Tare carica il Milan

01:45
Lautaro uomo derby

Lautaro, un derby per amico

01:08
DICH CHIELLINI JUVE DICH

Chiellini sul rinnovo Yildiz: "Con calma, con calma: c'è volontà comune di farlo"

01:51
Allegri mister derby

Allegri, è lui mister derby

Alisha Lehmann, svaligiata (di nuovo) la casa: "La prossima volta pulitela"

Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

DICH LUDI DS COMO 18/11 DICH

Ludi, ds del Como: "La nostra squadra evoluta e allenata da un fuoriclasse"

DICH SOULè 18/11 DICH

Soulé: "Mi vedo a lungo alla Roma. Scudetto? Presto per parlarne"

DICH PERISIC PER SITO ok

Perisic: "Nel derby tiferò Inter, nonostante il mio capitano Modric..."

SRV RULLO CRISTIANO RONALDO "6" DA MONDIALE 17/11 SRV

Cristiano Ronaldo "sei" mondiale: un nuovo record da sogno

23:38
Cagliari, Zè Pedro operato al ginocchio: fuori un mese
22:21
Convocato consiglio federale: prevista la presentazione della Coppa Italia Serie C
22:18
Hakimi giocatore africano dell'anno: succede a Lookman
22:00
Luca Percassi: "Tutta l'Atalanta è con Palladino"
21:19
Eccellenza, divieto trasferta per tifosi Viareggio e Lucchese nel Fiorentino