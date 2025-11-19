Convocato consiglio federale: prevista la presentazione della Coppa Italia Serie C

È stata convocata per le ore 11 di lunedì 24 novembre la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del verbale della riunione dello scorso 16 ottobre e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; sistema delle Licenze Nazionali 2026-2027; modifiche regolamentari; nomine di competenza; ratifica delibere di urgenza del presidente federale; varie ed eventuali. Al termine della consueta conferenza stampa in programma dopo la riunione del Consiglio Federale, presso la Sala Paolo Rossi il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il presidente della Serie C Matteo Marani e l'amministratore delegato di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio interverranno alla conferenza stampa di presentazione della Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia.