Calcio

Hakimi giocatore africano dell'anno: succede a Lookman

19 Nov 2025 - 22:18

L'ex difensore dell'Inter Achraf Hakimi è stato nominato Giocatore africano dell'anno a Rabat. E' la prima volta che il capitano del Marocco, 27 anni, si aggiudica il premio assegnato dalla Confederazione africana di calcio (Caf), al termine di una stagione che lo ha visto vincere nella file del Paris Saint-Germain la Champions League, il campionato francese e altri trofei. Hakimi ha battuto l'attaccante del Liverpool Mohamed Salah, premiato nel 2017 e 2018, e il nigeriano Victor Osimhen, vincitore nel 2023. Nel 2024, il riconoscimento era andato all'attaccante nigeriano dell'Atalanta, Ademola Lookman. Hakimi, fermo per un infortunio ad una caviglia, ha detto nel corso della cerimonia di sperare di essere in grado di guidare la nazionale del Marocco alla Coppa d'Africa, che inizierà il 21 dicembre. Un altro giocatore marocchino, Yassine Bonou, si è portato a casa il premio come miglior portiere. 

01:51
Allegri mister derby

Allegri, è lui mister derby

01:42
DICH PALLADINO PER SITO 19 11

Palladino: "Aspettavo l'Atalanta perché è un top club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

02:46
DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

02:55
DICH BROCCHI SU DERBY MILANO DICH

Brocchi: "Il derby lo decide Loftus Cheek. Chivu mi ha impressionato"

01:07
Chiellini, il nuovo ruolo

Chiellini, il nuovo ruolo

02:04
Soulè trascina la Roma

Soulè trascina la Roma

01:28
Un esordio da leggenda

Buffon, un esordio da leggenda

01:31
DICH CHIELLINI 2 SU CAMPIONATO DIFFICILE E INTER DICH

Chiellini: "Campionato equilibrato, ma c'è una squadra più forte"

01:04
Sabato Fiorentina-Juve

Sabato la Juve a Firenze

01:36
Sabato Napoli-Atalanta

Il Napoli prova a ripartire

01:58
Curacao, Haiti, Panama

Curacao, Haiti, Panama: tutti al Mondiale

01:32
Chivu al suo primo derby

Chivu, prima stracittadina in panca

01:46
Tare in clima derby

Tare carica il Milan

01:45
Lautaro uomo derby

Lautaro, un derby per amico

01:08
DICH CHIELLINI JUVE DICH

Chiellini sul rinnovo Yildiz: "Con calma, con calma: c'è volontà comune di farlo"

01:51
Allegri mister derby

Allegri, è lui mister derby

Alisha Lehmann, svaligiata (di nuovo) la casa: "La prossima volta pulitela"

Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

DICH LUDI DS COMO 18/11 DICH

Ludi, ds del Como: "La nostra squadra evoluta e allenata da un fuoriclasse"

DICH SOULè 18/11 DICH

Soulé: "Mi vedo a lungo alla Roma. Scudetto? Presto per parlarne"

DICH PERISIC PER SITO ok

Perisic: "Nel derby tiferò Inter, nonostante il mio capitano Modric..."

SRV RULLO CRISTIANO RONALDO "6" DA MONDIALE 17/11 SRV

Cristiano Ronaldo "sei" mondiale: un nuovo record da sogno

23:38
Cagliari, Zè Pedro operato al ginocchio: fuori un mese
22:21
Convocato consiglio federale: prevista la presentazione della Coppa Italia Serie C
22:18
Hakimi giocatore africano dell'anno: succede a Lookman
22:00
Luca Percassi: "Tutta l'Atalanta è con Palladino"
21:19
Eccellenza, divieto trasferta per tifosi Viareggio e Lucchese nel Fiorentino