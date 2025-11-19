Juventus, Chiellini sul rinnovo di Yildiz: "Con calma, c'è la volontà di tutti. Futuro? C'è luce in fondo al tunnel".

Chiellini racconta di avere a che fare non solo con i giocatori, ma con le 50 persone del centro sportivo e le 300 presenti in sede. Con i calciatori mantiene una distanza corretta: non è più un compagno di squadra e deve preservare ruoli e confini. Grazie al suo passato, però, ogni sua parola viene ascoltata, senza bisogno di costruire credibilità. L’obiettivo è indicare la strada, senza invadere il lavoro degli altri. Vede questo periodo come una fase di sostegno, perché il gruppo è coeso e sano. La normalità di vincere deve tornare attraverso lavoro quotidiano, valori condivisi e resilienza. Cita una persona che lavora nel club da più tempo di lui: "Siamo custodi dei valori della Juventus". Sottolinea l’importanza dell’onestà intellettuale: dire ciò che si pensa, con motivazioni chiare, permette di gestire divergenze con rispetto. Ricevere un confronto diretto da parte sua è più facile per i giocatori, anche quando non condividono del tutto il punto di vista.