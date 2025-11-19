Luca Percassi: "Tutta l'Atalanta è con Palladino"

"Vedendolo lavorare tutti i giorni, posso garantire la sua grande attenzione e la grande responsabilità che s'è assunto. E' il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via. Siamo con lui e sono convinto che tutti i bergamaschi gli faranno sentire il loro affetto e il loro sostegno". Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, accoglie così Raffaele Palladino, scelto per risollevare le sorti del club dopo l'esonero di Ivan Juric. "A lui va un grande ed enorme benvenuto - aggiunge - a nome di tutta la società, del presidente Antonio Percassi e del co-chairman Stephen Pagliuca".