Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cagliari, Zè Pedro operato al ginocchio: fuori un mese

19 Nov 2025 - 23:38

Il difensore del Cagliari Zè Pedro resterà fuori per circa un mese. Ieri il centrale portoghese aveva accusato un fastidio alla gamba e non si era allenato. Poi la conferma dello staff medico del club rossoblù. E oggi Zè Pedro è stato sottoposto a un intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco esterno del ginocchio sinistro. L'operazione, eseguita nella clinica Villa Stuart di Roma dal professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscita. Il difensore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo per la ripresa dell'attività agonistica. Pisacane si consola con il recupero di Deiola, oggi di nuovo in gruppo. Si è allenato con i compagni anche Obert, rientrato dagli impegni con la nazionale slovacca. 

Ultimi video

01:51
Allegri mister derby

Allegri, è lui mister derby

01:42
DICH PALLADINO PER SITO 19 11

Palladino: "Aspettavo l'Atalanta perché è un top club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

02:46
DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

02:55
DICH BROCCHI SU DERBY MILANO DICH

Brocchi: "Il derby lo decide Loftus Cheek. Chivu mi ha impressionato"

01:07
Chiellini, il nuovo ruolo

Chiellini, il nuovo ruolo

02:04
Soulè trascina la Roma

Soulè trascina la Roma

01:28
Un esordio da leggenda

Buffon, un esordio da leggenda

01:31
DICH CHIELLINI 2 SU CAMPIONATO DIFFICILE E INTER DICH

Chiellini: "Campionato equilibrato, ma c'è una squadra più forte"

01:04
Sabato Fiorentina-Juve

Sabato la Juve a Firenze

01:36
Sabato Napoli-Atalanta

Il Napoli prova a ripartire

01:58
Curacao, Haiti, Panama

Curacao, Haiti, Panama: tutti al Mondiale

01:32
Chivu al suo primo derby

Chivu, prima stracittadina in panca

01:46
Tare in clima derby

Tare carica il Milan

01:45
Lautaro uomo derby

Lautaro, un derby per amico

01:08
DICH CHIELLINI JUVE DICH

Chiellini sul rinnovo Yildiz: "Con calma, con calma: c'è volontà comune di farlo"

01:51
Allegri mister derby

Allegri, è lui mister derby

I più visti di Calcio

Alisha Lehmann, svaligiata (di nuovo) la casa: "La prossima volta pulitela"

Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

DICH LUDI DS COMO 18/11 DICH

Ludi, ds del Como: “La nostra squadra evoluta e allenata da un fuoriclasse”

DICH SOULè 18/11 DICH

Soulé: "Mi vedo a lungo alla Roma. Scudetto? Presto per parlarne"

DICH PERISIC PER SITO ok

Perisic: "Nel derby tiferò Inter, nonostante il mio capitano Modric..."

SRV RULLO CRISTIANO RONALDO "6" DA MONDIALE 17/11 SRV

Cristiano Ronaldo "sei" mondiale: un nuovo record da sogno

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:38
Cagliari, Zè Pedro operato al ginocchio: fuori un mese
22:21
Convocato consiglio federale: prevista la presentazione della Coppa Italia Serie C
22:18
Hakimi giocatore africano dell'anno: succede a Lookman
22:00
Luca Percassi: "Tutta l'Atalanta è con Palladino"
21:19
Eccellenza, divieto trasferta per tifosi Viareggio e Lucchese nel Fiorentino