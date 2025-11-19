Cagliari, Zè Pedro operato al ginocchio: fuori un mese

Il difensore del Cagliari Zè Pedro resterà fuori per circa un mese. Ieri il centrale portoghese aveva accusato un fastidio alla gamba e non si era allenato. Poi la conferma dello staff medico del club rossoblù. E oggi Zè Pedro è stato sottoposto a un intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco esterno del ginocchio sinistro. L'operazione, eseguita nella clinica Villa Stuart di Roma dal professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscita. Il difensore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo per la ripresa dell'attività agonistica. Pisacane si consola con il recupero di Deiola, oggi di nuovo in gruppo. Si è allenato con i compagni anche Obert, rientrato dagli impegni con la nazionale slovacca.