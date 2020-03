Stasera Juve-Inter, da qui passa il sogno scudetto

DERBY D'ITALIA

Doveva essere la partitissima, la sfida che avrebbe dovuto assegnare una bella fetta di scudetto, quella del ritorno di Antonio Conte allo Stadium. E, invece, Juventus-Inter di questa sera verrà ricordata soprattutto perché giocata ai tempi del coronavirus e senza pubblico. Sportivamente parlando, sarà insomma un derby d'Italia in tono decisamente minore, anche se verranno comunque assegnati tre punti. Juventus-Inter, sfida totale

Tre punti pesantissimi ai fini della classifica in questa volata a tre a cui, non bisogna scordarselo, partecipa anche la Lazio. Che questa sera sarà spettatrice più che interessata essendo al momento prima in classifica, pur se con una partita in più.

Vedi anche juventus Juve-Inter, Sarri: "E' la partita più prestigiosa della Serie A" Sta di fatto che in campo si sfideranno due acerrime rivali, reduci da oltre dieci giorni di stop. I bianocneri, oltretutto, vengono dalla dolorosa sconfitta di Lione, che tante polemiche ha creato nell'ambiente. Giocare subito avrebbe dato modo a CR7 e compagni di riscattarsi, mentre adesso c'è il rischio che la squadra arrivi a questo appuntamento meno "carica" e solo con qualche dubbio in più. Di buono per Sarri c'è il fatto di aver recuperato Douglas Costa e Khedira, anche se entrambi non sono al top della forma, oltre a quel Chiellini che già si era tolto un po' di ruggine di dosso con Brescia e Spal. Restano alcuni dubbi di formazioni, ma il vero porblema sarà giocare senza la spinta del proprio pubblico, quello del "fortino" Stadium.

Vedi anche inter Inter, Conte: "Stadio vuoto? Difficile immaginarlo, ma la salute viene prima di tutto" Un bel vantaggio per l'Inter e in particolar modo per Conte, che avrebbe ricevuto un'accoglienza non certo calorosa da parte dei suoi vecchi tifosi. Così, invece, potrà concentrarsi soltanto sul campo e sul provare a vendicare la sconfitta interna del girone di andata. Fermi dalla sfida con il Ludogorets, i nerazzurri hanno potuto recuperare un po' di energie e soprattutto Handanovic, uno dei pilastri dell'undici della Beneamata. Difficile dire se basterà per ripetere l'impresa dell'Inter di Stramaccioni, l'ultima in grado di sbancare lo Stadium. Di certo questa è una delle occasioni più ghiotte.