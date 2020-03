Juve-Inter, Sarri: "E' la partita più prestigiosa della Serie A"

Nonostante l'emergenza coronavirus, è tanta l'attesa per Juve-Inter. "Questa è la partita più prestigiosa della Serie A per storia e per blasone delle squadre, e in questa stagione anche per la classifica - ha spiegato Maurizio Sarri in vista del big match -. Dopo due mercati importanti l’Inter è diventata una delle favorite per il campionato, proprio come noi. Sarà una bella gara". Poi su Ronaldo: "Cristiano è un giocatore che si esalta. Le mille gare sono un traguardo, ma lui si deve porre subito nuovi obiettivi: è uno spunto per i compagni per fargli un regalo".