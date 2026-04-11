Spalletti, con il rinnovo lievita anche lo stipendio: il bonus scudetto e il patto con la società sul mercato

Con il rinnovo fino al 2028 la Juventus ha letteralmente incoronato Luciano Spalletti. Sarà lui il condottiero della Vecchia Signora con un obiettivo chiaro: vincere lo scudetto. Non a caso è stato inserito un bonus da circa 1 milione di euro in caso di vittoria del Tricolore nella stagione 2026/2027. Il tecnico toscano è ambizioso, caratteristica condivisa con l'attuale proprietà bianconera: una volta ottenute le rassicurazioni sui rinforzi sul mercato del prossimo giugno l'ex ct non ha avuto dubbi sul legarsi ulteriormente al club piemontese.