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Spalletti, con il rinnovo lievita anche lo stipendio: il bonus scudetto e il patto con la società sul mercato

L'ingaggio del tecnico toscano è da assoluto big: solo Conte guadagnerà più di lui in Serie A

11 Apr 2026 - 12:35
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Con il rinnovo fino al 2028 la Juventus ha letteralmente incoronato Luciano Spalletti. Sarà lui il condottiero della Vecchia Signora con un obiettivo chiaro: vincere lo scudetto. Non a caso è stato inserito un bonus da circa 1 milione di euro in caso di vittoria del Tricolore nella stagione 2026/2027. Il tecnico toscano è ambizioso, caratteristica condivisa con l'attuale proprietà bianconera: una volta ottenute le rassicurazioni sui rinforzi sul mercato del prossimo giugno l'ex ct non ha avuto dubbi sul legarsi ulteriormente al club piemontese.

Spalletti, che attualmente guadagna 3 milioni di euro, arriverà a toccare quota 5 mln a partire dal primo di luglio. Un po' meno rispetto a quanto chiesto inizialmente, ma la cifra potrà lievitare grazie a dei bonus legati agli obiettivi e appunto alla conquista del Tricolore nel 2027. In questo modo il 67enne di Certaldo diventerà il secondo allenatore più pagato in Serie A alle spalle di Conte che però potrebbe salutare il Napoli in estate.  

Come dicevamo prima, per la Juve sarà fondamentale pescare bene dal mercato: sono tanti big (diversi in scadenza) accostati ai bianconeri. A partire da Alisson, ai saluti con il Liverpool, fino ad arrivare a Bernardo Silva e Robert Lewandowski (QUI TUTTI I NOMI). Spalletti, come già richiesto a gennaio, vuole a tutti i costi un attaccante per dare peso al reparto offensivo. A gennaio non è stato accontentato, a giugno vorrà un bomber dal rendimento assicurato.

Spalletti raggiunge Allegri e Gasp, Conte sempre in vetta: ecco quanto guadagnano gli allenatori di Serie A

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© Getty Images | Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti
© Getty Images | Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti
© Getty Images | Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

© Getty Images | Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

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