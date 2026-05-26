Bundesliga, il Wolfsburg perde lo spareggio contro il Paderborn e retrocede dopo 29 anni

Il Wolfsburg ha perso lo spareggio contro il Paderborn, retrocedendo in Zweite Liga dopo 29 anni. Dopo lo 0-0 dell'andata, il Paderborn ha vinto 2-1 il ritorno grazie alle reti di Filip Bilbija (37') e Laurin Curda nel primo tempo supplementare (99'). I "Lupi" erano passati in vantaggio al 2' con il classe 2005 Dzenan Pejcinovic, ma hanno pagato l'espulsione diretta dell'ex Atalanta Joachim Maehle al 14'. Il Paderobrn, arrivato a pari punti in Zweite Liga con l'Elversberg promosso direttamente, ha festeggiato il ritorno in Bundesliga dopo sei stagioni in seconda serie.