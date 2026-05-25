Vlahovic, due gol per mettere fretta alla Juventus: in settimana si decide il suo futuro

Quella smorfia mal celata al momento di una sostituzione che a tutti è parsa affrettata, potrebbe essere un segnale sul futuro di Dusan Vlahovic? Una domanda a cui sapremo rispondere tra qualche giorno, visto che la Juventus e l'attaccante serbo si vedranno in settimana per discutere se accordarsi su un nuovo contratto, oppure dirsi addio. Spalletti ha detto chiaramente che lo vorrebbe in squadra anche la prossima stagione, ma la mancata qualificazione alla Champions League ha complicato i programmi della società e i destini di staff tecnico e dirigenti, ancora tutt'altro che definiti.