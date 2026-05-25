Vlahovic, due gol per mettere fretta alla Juventus: in settimana si decide il suo futuro

Quella smorfia mal celata al momento di una sostituzione che a tutti è parsa affrettata, potrebbe essere un segnale sul futuro di Dusan Vlahovic? Una domanda a cui sapremo rispondere tra qualche giorno, visto che la Juventus e l'attaccante serbo si vedranno in settimana per discutere se accordarsi su un nuovo contratto, oppure dirsi addio. Spalletti ha detto chiaramente che lo vorrebbe in squadra anche la prossima stagione, ma la mancata qualificazione alla Champions League ha complicato i programmi della società e i destini di staff tecnico e dirigenti, ancora tutt'altro che definiti.
Di certo la doppietta (inutile) nel derby fornisce un bell'assist a Vlahovic, che ha un motivo in più per chiedere un ingaggio più altro rispetto a quello proposto dalla Juve. L'ex viola vuole 8 milioni di euro a stagione, a Torino non vogliono superare i 7 attualmente pagati a Yildiz. Senza considerare commissioni e bonus alla firma. Al momento le parti sembrano essere ferme sulle loro posizioni, con Vlahovic che forse aspetta la proposta di una big estera per forzare la mano. Ma arriverà?
Intanto, il 26enne di Belgrado ha mandato il suo messaggio alla Juve, in questo roller coaster di avvicinamenti e allontanamenti, che prosegue ormai da mesi. Ma la parola fine è ormai vicina.