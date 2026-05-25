Milan, giallo Furlani: licenziato ma ancora nell'organigramma rossonero

Alle 18 circa di lunedì 25 maggio, il mondo rossonero è stato terremotato dal comunicato in cui Gerry Cardinale annunciava la fine del "percorso in AC Milan dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell'Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada".
Una vera e propria rivoluzione che ha praticamente azzerato i vertici rossoneri. Controllando sul sito dei rossoneri, tutti i dirigenti allontanati sono spariti dall'organigramma presente online. Tutti tranne uno: Giorgio Furlani. L'esperienza rossonera dell'ex ad potrebbe dunque non essere ancora finita. Furlani infatti compare ancora nel CDA del Milan, così composto:
- Paolo Scaroni (Chairman)
- Gerry Cardinale JR
- Giorgio Furlan
- Stefano Cocirio
- Randy Levine
- Riccardo Stefanelli
- Massimo Calvelli
- Robert Klein
- Alfredo Craca
- David Castelblanco
© X