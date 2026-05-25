Milan, giallo Furlani: licenziato ma ancora nell'organigramma rossonero

25 Mag 2026 - 23:05
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Alle 18 circa di lunedì 25 maggio, il mondo rossonero è stato terremotato dal comunicato in cui Gerry Cardinale annunciava la fine del "percorso in AC Milan dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell'Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada". 

Una vera e propria rivoluzione che ha praticamente azzerato i vertici rossoneri. Controllando sul sito dei rossoneri, tutti i dirigenti allontanati sono spariti dall'organigramma presente online. Tutti tranne uno: Giorgio Furlani. L'esperienza rossonera dell'ex ad potrebbe dunque non essere ancora finita. Furlani infatti compare ancora nel CDA del Milan, così composto:

  • Paolo Scaroni (Chairman)
  • Gerry Cardinale JR
  • Giorgio Furlan
  • Stefano Cocirio
  • Randy Levine
  • Riccardo Stefanelli
  • Massimo Calvelli
  • Robert Klein
  • Alfredo Craca
  • David Castelblanco
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