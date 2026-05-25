Milan, giallo Furlani: licenziato ma ancora nell'organigramma rossonero

Una vera e propria rivoluzione che ha praticamente azzerato i vertici rossoneri. Controllando sul sito dei rossoneri, tutti i dirigenti allontanati sono spariti dall'organigramma presente online. Tutti tranne uno: Giorgio Furlani. L'esperienza rossonera dell'ex ad potrebbe dunque non essere ancora finita. Furlani infatti compare ancora nel CDA del Milan, così composto: