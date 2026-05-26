La Juve guarda a Liverpool per ripartire: oltre ad Alisson c'è anche Robertson nel mirino

Per quanto riguarda l'esterno sinistro scozzese, ci sarebbe da battere la concorrenza del Tottenham di De Zerbi, che lo avrebbe individuato come l'uomo giusto per coprire il ruolo di laterale mancino. Robertson è in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno con il Liverpool ed è già stato annunciato il suo addio a parametro zero. La Juventus è entrata in corsa nell'operazione e sta cercando di soffiare l'affare agli Spurs con una proposta di contratto e di ingaggio presentata al giocatore, a cui, a questo punto, spetterà la decisione finale.