La Juve guarda a Liverpool per ripartire: oltre ad Alisson c'è anche Robertson nel mirino

Si riparte dai pieni poteri a Spalletti e da un mercato fatalmente segnato dal mancato ingresso in Champions. La Juve dovrà comunque rifarsi il trucco per fare qualcosa più in linea con la sua storia rispetto alla stagione appena finita. Per farlo si guarda a Liverpool e a due giocatori che hanno fatto la storia del club degli ultimi anni: Alisson e Robertson.
L'assalto al portiere titolare del Brasile non è una novità. L'unica recentissima perplessità sembra essere quella legata a un dubbio nato in casa dei reds: varrà la pena lasciarsi sfuggire uno dei migliori interpreti mondiali del ruolo? La Juve però non molla ed è forte di due aspetti non secondari. Alisson avrebbe già raggiunto una base d’intesa con i bianconeri per un contratto triennale fino al 2029, con opzione per un'ulteriore stagione. In più, il portiere brasiliano, considera ormai conclusa la propria esperienza in Inghilterra. Decisivo anche il rapporto con Spalletti, che lo aveva già allenato ai tempi della Roma, tanto che il giocatore starebbe trattando direttamente con il Liverpool per trovare un accordo che permetta una separazione a condizioni economicamente favorevoli.
Per quanto riguarda l'esterno sinistro scozzese, ci sarebbe da battere la concorrenza del Tottenham di De Zerbi, che lo avrebbe individuato come l'uomo giusto per coprire il ruolo di laterale mancino. Robertson è in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno con il Liverpool ed è già stato annunciato il suo addio a parametro zero. La Juventus è entrata in corsa nell'operazione e sta cercando di soffiare l'affare agli Spurs con una proposta di contratto e di ingaggio presentata al giocatore, a cui, a questo punto, spetterà la decisione finale.