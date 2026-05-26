Mondiali: la Colombia di Lorenzo con due 'italiani' convocati

26 Mag 2026 - 10:10
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La Colombia del ct argentino Néstor Lorenzo riparte da James Rodríguez e Luis Díaz per il Mondiale 2026. Il commissario tecnico ha ufficializzato la lista dei 26 convocati della 'Tricolor' per la rassegna iridata che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Tra i nomi di maggiore esperienza figurano anche David Ospina e Juan Fernando Quintero, mentre spiccano le esclusioni degli attaccanti Rafael Santos Borré e Kevin Viveros. Nella lista trovano spazio anche due giocatori che militano nel campionato italiano: il difensore Jhon Lucumí del Bologna e Yerry Mina del Cagliari. La Colombia debutterà il 17 giugno allo stadio Azteca di Città del Messico contro l'Uzbekistan, affronterà poi la Repubblica Democratica del Congo a Guadalajara e chiuderà il girone il 27 giugno a Miami contro il Portogallo. Per James Rodríguez sarà la terza Coppa del Mondo della carriera e potrebbe diventare il colombiano con più presenze nella storia del torneo. 

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