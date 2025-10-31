Logo SportMediaset

VERSO CREMONESE-JUVENTUS

Spalletti, che rogna: per la prima con la Cremonese dovrà fare a meno di Yildiz

Il turco non è stato convocato in via precauzionale e tornerà a disposizione per la Champions. Out anche Kelly

di Alessandro Franchetti
31 Ott 2025 - 19:00

Comincia con un'assenza importante l'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Il tecnico toscano, in vista della gara contro la Cremonese, dovrà fare a meno di Kenan Yildiz, non convocato in via precauzionale a causa di un piccolo problema al ginocchio. Il giocatore turco tornerà a disposizione per la gara di martedì in Champions contro lo Sporting Lisbona. Non sarà a disposizione nemmeno Lloyd Kelly, alle prese invece con un affaticamento muscolare.

Peggio di così non si poteva davvero cominciare. Certo, la scelta sarà stata presa di comune accordo per preservare un giocatore estremamente importante, ma rinunciare a Kenan Yildiz all'esordio sulla panchina della Juventus non dev'essere stato esattamente facile. La prima di Luciano Spalletti è insomma subito in salita, con una formazione già da ritoccare e la necessità di inventarsi qualcosa per dare continuità al bel successo di mercoledì contro l'Udinese. Al posto di Yildiz, a sensazione, dovrebbe giocare Conceiçao che affiancherà Openda alle spalle di Dusan Vlahovic. In difesa, invece, toccherà a Rugani completare la linea a tre composta da Kalulu e Gatti. Alternative zero o quasi, con Zhegrova semmai in ballottaggio per un posto sottopunta e David a insidiare, con poche chance di riuscirci, la titolarità di Vlahovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CREMONESE-JUVENTUS

