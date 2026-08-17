Spalletti: "Avrei voluto giocare di più. Vicario? Un top, ma l'ultimo periodo al Tottenham è un mistero"

Inevitabile poi parlare di mercato: "Sono soddisfatto dell'arrivo di Vicario, è uno di quelli che avevamo nel mirino. Siamo felici perché lo conosciamo ed ha avuto la sua maturità nonostante sia ancora giovane. L'ultimo periodo al Tottenham non è stato positivo e il perché non è ben chiaro. Ma noi lo consideriamo un top. Lucumi? Nel limite del possibile abbiamo preso calciatori funzionali. Il suo arrivo, e non solo, ci permette di avere una lotta in tutti i ruoli per giocarsi il posto".