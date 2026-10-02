Amichevoli: oggi in campo Napoli, Milan e Juventus

Ancora una decina di giorni prima della ripresa del campionato ma le squadre sono tornate ad allenarsi ormai dall'inizio di questa settimana e gli allenatori vogliono testare lo stato di forma dei gruppi pur se privi dei vari nazionali. Oggi scendono in campo tre big: Napoli, Milan e Juventus.
Per gli azzurri, ufficialmente l'impegno viene definito come allenamento congiunto contro l'Avellino a porte chiuse alle 11, test per vedere la crescita di Badiashile, Beukema e Neres oltre alla necessità, per Allegri, di recuperare al meglio Lucca.
Poi toccherà al Milan contro il Padova, alle 11.30 a porte chiuse, quando Amorim approfitterà per lavorare con Pulisic e Hutchinson oltre a verificare i progressi di Gabbia sotto il profilo della condizione fisica.
Infine la Juventus, alle 12.30 contro la Cremonese dell'ex (ma ancora di proprietà bianconera) Licina: curiosità per rivedere Neto, appena arrivato a parametro zero per sostituire l'infortunato Grabara, e per Cambiaso che avrà qualche minuto dopo il rientro dall'infortunio.