Spalletti, ora tocca a te: obbligo Champions per la Juve dopo l'aumento di capitale

Mister Luciano Spalletti lo sa benissimo e su di lui gravano le responsabilità di un'altra annata da non sbagliare. Le pressioni arrivano direttamente dalla stessa società bianconera, che ha appena approvato un aumento di capitale da 250 milioni di euro che sarà presentato all'assemblea dei soci del prossimo 3 novembre. La Exor di John Elkann ha versato 60 milioni nelle casse del club come anticipo di questo ulteriore rilancio e ha in qualche modo passato la palla all'allenatore. Adesso si fa sul serio.