Elkann si tiene stretto la Juve e rilancia: risorse anche per il mercato. E le cifre sono da record

Nessun passio indietro, anzi un rilancio per cercare di riportare la Juventus dove merita. John Elkann non molla la Vecchia Signora e si prepara all'ennesima ricapitalizzazione (dal 2019 a oggi Exor ha versato 637 milioni dei 998 totali) per far tornare i bianconeri grandi. Come evidenziato dalla nota relativa al bilancio, Exor impegnerà subito 60 milioni di euro come sul futuro aumento di capitale che dovrebbe arrivare a toccare quota 250 mln.
Un versamento, scrive La Gazzetta dello Sport, che supererà di molto le esigenze strettamente necessarie. Quindi include una sorta di tesoretto utile anche "a sostenere la competitività sportiva, lo sviluppo degli asset e del brand". Insomma parte di questa cifra verrà investita anche sul mercato come fatto la scorsa estate quando il club ha speso 109 milioni per acquisire calciatori. Tornare a vincere infatti, spingerebbe in alto anche i ricavi. Il tutto però, come sottolineato più volte dall'ad Carnevali, rispettando i paletti del Fair Play Finanziario.
A confermare il grande impegno degli Elkann nella Juve sono i numeri: se sarà confermato l'aumento di capitale da 250 milioni (con 164 versati da Exor), l'holding arriverebbe a sborsare la bellezza di 800 milioni di euro nel giro di 7 anni.