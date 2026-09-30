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Elkann si tiene stretto la Juve e rilancia: risorse anche per il mercato. E le cifre sono da record

Pronti subito 60 milioni: il nuovo aumento di capitale non coprirà esclusivamente le esigenze strettamente necessarie

30 Set 2026 - 08:56
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Nessun passio indietro, anzi un rilancio per cercare di riportare la Juventus dove merita. John Elkann non molla la Vecchia Signora e si prepara all'ennesima ricapitalizzazione (dal 2019 a oggi Exor ha versato 637 milioni dei 998 totali) per far tornare i bianconeri grandi. Come evidenziato dalla nota relativa al bilancio, Exor impegnerà subito 60 milioni di euro come sul futuro aumento di capitale che dovrebbe arrivare a toccare quota 250 mln.

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Un versamento, scrive La Gazzetta dello Sport, che supererà di molto le esigenze strettamente necessarie. Quindi include una sorta di tesoretto utile anche "a sostenere la competitività sportiva, lo sviluppo degli asset e del brand". Insomma parte di questa cifra verrà investita anche sul mercato come fatto la scorsa estate quando il club ha speso 109 milioni per acquisire calciatori. Tornare a vincere infatti, spingerebbe in alto anche i ricavi. Il tutto però, come sottolineato più volte dall'ad Carnevali, rispettando i paletti del Fair Play Finanziario. 

A confermare il grande impegno degli Elkann nella Juve sono i numeri: se sarà confermato l'aumento di capitale da 250 milioni (con 164 versati da Exor), l'holding arriverebbe a sborsare la bellezza di 800 milioni di euro nel giro di 7 anni.

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