Juventus, Elkann: "La nostra ambizione è vincere, Carnevali incarna la nostra identità"

"Ambizioni scudetto? L'ambizione della Juve è sempre quella di vincere, iniziando a vincere si riescono a ottenere i risultati sia in campionato che in Europa". Così a Sky Sport John Elkann, il numero uno di Exor, John Elkann, presente alla festa in famiglia della Juventus con la sfida tutta bianconera tra la prima squadra di Luciani Spalletti e la Next Gen di Brambilla. "Abbiamo una serie di grandi impegni importanti da portare avanti, nella storia della Juventus ci sono cicli, siamo in una fase di costruzione e bisogna fare bene proprio la costruzione. Fondamentale aprire cicli. È quello che ci chiedono i nostri tifosi. Oggi è la giornata della Juventus, è una partita che accomuna tutti quelli che amano la Juve ed è un momento in cui in famiglia si vede e apprezza la Juve del futuro", ha aggiunto.