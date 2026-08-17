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Juventus, Elkann: "La nostra ambizione è vincere, Carnevali incarna la nostra identità"

Il numero uno bianconero ha parlato nell'intervallo dell'amichevole in famiglia tra Juventus e Juventus Next Gen 

17 Ago 2026 - 19:24
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"Ambizioni scudetto? L'ambizione della Juve è sempre quella di vincere, iniziando a vincere si riescono a ottenere i risultati sia in campionato che in Europa". Così a Sky Sport John Elkann, il numero uno di Exor, John Elkann, presente alla festa in famiglia della Juventus con la sfida tutta bianconera tra la prima squadra di Luciani Spalletti e la Next Gen di Brambilla. "Abbiamo una serie di grandi impegni importanti da portare avanti, nella storia della Juventus ci sono cicli, siamo in una fase di costruzione e bisogna fare bene proprio la costruzione. Fondamentale aprire cicli. È quello che ci chiedono i nostri tifosi. Oggi è la giornata della Juventus, è una partita che accomuna tutti quelli che amano la Juve ed è un momento in cui in famiglia si vede e apprezza la Juve del futuro", ha aggiunto.

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Spalletti e Carnevali

 Nel corso del primo tempo della sfida, il numero uno di Exor è stato pizzicato in panchina al fianco di Spalletti: "Con Spalletti c'è un rapporto forte, non potevo rifiutare l'esperienza di vedere la partita in panchina con lui anche perché non l'avevo mai fatto ed è bello sentire i suoi pensieri e come vede lui la gara". Poi anche un passaggio sulla scelta di Giovanni Carnevali come nuovo AD bianconero al posto di Damien Comolli: "La sua capacità, la sua voglia e la sua passione nel riportare la Juve alle grandi cose che merita si sposa con l'identità di questo club". 

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