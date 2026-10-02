Rivera: "Il ritorno di Mancini in Nazionale non mi entusiasma"

"Malagò presidente non mi entusiasma e nemmeno il ritorno di Mancini in Nazionale dopo essere andato in Arabia solo per i soldi". Lo ha detto Gianni Rivera intervenendo ieri sera all'ultimo appuntamento della prima giornata del Festival dello sport di Trento in corso fino a domenica. E guardando al futuro, al nuovo stadio di Milan e Inter, Rivera non ha nascosto un piccolo sogno: "Dedicarlo a me e Mazzola? Perchè no, sarei contento. Sono sicuro che lo sarebbe anche lui. Siamo stati due protagonisti importanti degli anni in cui abbiamo giocato, due monumenti del calcio e delle rispettive squadre. Sarebbe bello avere qualcosa di fisico, da toccare, per ricordarci".