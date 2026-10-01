Malagò: "Condivido la scelta della Bianchedi, sgrammaticata l'uscita del Ministro"

"Diana è stata particolarmente turbata dal fatto che il ministro per lo Sport entri nel merito di quelli che sono i comportamenti all'interno della giunta", ha affermato Malagò. "Il giudizio è unanime se vai a guardare, è un dato di fatto quello che sta succedendo - ha detto Malagò -. Qui non si tratta di essere amici di Mario o di Carlo, di Giovanni o di Luciano: è evidente che c'è questo palese intervento che secondo me è in assoluto sbagliato, in nome di quelle che sono le dinamiche dell'autonomia dello sport".