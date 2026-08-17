Amichevole

Juve, l'amichevole con la Next Gen dura un tempo: Conceiçao e Mckennie in gol, Spalletti può sorridere

Dura un tempo la sfida all'Allianz Stadium: vincono 2-0 i grandi prima della consueta invasione

17 Ago 2026 - 19:43
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La Juventus dei "grandi" ha la meglio sulla Next Gen per 2-0 al termine della tradizionale amichevole in famiglia che precede l'inizio della stragione ufficiale. In gol Conceiçao e McKennie. Un buon test per Luciano Spalletti, che può essere felice per le trame offensive messe in mostra, soprattutto può gioire per un ottimo Yildiz che sembra finalmente guarito dai guai fisici che lo hanno tormentato nel finale della scorsa stagione. Una buona partita anche quella giocata dalla Next Gen di Brambilla, che ha messo in mostra soprattutto Amaradio e Rizzo molto positivi, oltre a un grande Radu che ha parato tutto su Kolo Muani, vincendo il duello diretto. Per Spalletti buoni appunti, potrà eventualmente attingere anche da questo serbatoio in caso di bisogno.

Invasione di campo

 Molto complicato riprendere il match in questo momento: ci sono svariate migliaia di tifosi in campo. Steward schierati per bloccare l'accesso, pur pacifico, alla zona spogliatoi.

46' - Gigantesca invasione di campo da parte dei tifosi, era previsto ma forse il momento è stato anticipato eccessivamente. Non ci sono più le squadre in campo.
46' - Via alla seconda frazione di gioco. 

Belle scene

 Il nuovo arrivato Lucumi esce dalla panchina e sale a firmare sciarpe e cimeli a dei giovani tifosi situati nella tribuna dietro la panchina.
In campo In campo le formazioni per la seconda frazione: si preparano a entrare tra le fila della squadra di Spalletti Celik, Perin, Gatti, Thuram, David, Cabal, Alajbegovic e Zhegrova.

45' + 3 - Fine primo tempo. In vantaggio i grandi di Spalletti per 2-0, grazie alle reti di Conçeicao e McKennie. 
45' + 2 - Miracolo di Radu su Kolo Muani! Grandissima parata del giovane portiere della Next Gen in uscita.
45' + 2 - Bamballi sfida Cambiaso, poi c'è il fallo a favore della Juventus sul contatto tra i due. 
45' + 1 - Kolo Muani respinge di testa nell'inedita posizione di centrale, gestione della palla dei giovani bianconeri per ora.
45' - Tre minuti di recupero.
44' - Conceiçao parte in percussione, perde la palla, Amaradio sbaglia il controllo e gliela restituisce, ma l'azione della Juventus non si sviluppa in senso pericoloso. 
42' - Cambio gioco per Yildiz da destra verso sinistra, si rifugia in rimessa laterale la Next Gen.
39' - Ha rallentato i ritmi la Juventus, possesso e controllo territoriale ora partendo da Pinsoglio.
36' - Conceiçao mette in mezzo il pallone cercando Cambiaso ma la retroguardia della Next Gen gli nega la ricezione. 
33' - Yildiz ancora inarrestabile sulla sinistra, ma chiude bene Bamballi in angolo. Corner di Luiz, sfiora Kelly ma nulla di fatto.
30' - Altra chance da per la Next Gen: Merola cerca un complicato esterno destro a tu per tu con Pinsoglio. Palla fuori, coraggiosi i giovani bianconeri.
29' - GOOLLLLL JUVENTUS!!! MCKENNIE!! Yildiz punta palla al piede, salta chiunque sulla sinistra e al centro arriva McKennie sul rimorchio che firma il 2-0 nonostante la deviazione disperata di Radu.
27' - Sfiora il pari la Next Gen con Merola dopo un erroraccio in uscita di Douglas Luiz. Palla fuori.
26' - Ottimo duello individuale di Gil con Kolo Muani, ha la meglio il giovane. Nella Next Gen dentro Diego Lipani.
25' - Clamorosa occasione Next Gen con il mancino di Amaradio respinto da Pinsoglio su punizione, poi Rizzo mette fuori da un metro.
24' - Amaradio viene steso al limite da Locatelli, che era stato saltato in dribbling. Va lo stesso Amaradio sul pallone col mancino.
20' - Tentativo di uscita bassa dei giovani bianconeri, con Licina che scende ad aiutare. Bella palla di Amaradio per Oboavwoduo che viene chiuso in angolo.
18' - GOOLLLL JUVENTUS!!! CONCEICAO!! Ottima azione dei bianconeri della prima squadra, con Douglas Luiz che trova l'inserimento in area del portoghese che sottoporta non sbaglia e sblocca il match. 1-0.
17' - Fa tutto Conceiçao: controlla a centrocampo, cade, si rialza velocemente, recupera palla e guadagna un fallo. Attivo il portoghese.
15' - Conceiçao calcia, respinto, Cambiaso perde l'attimo e la Juventus non trova ulteriori sviluppi.
12' - Buono spunto di Licina che salta Cambiaso sulla destra ma poi deve arretrare per l'arrivo dell'aiuto in chiusura.
11' - Verde chiude bene di testa sul cross dalla destra di Kalulu, angolo. Esce sicuro Radu.
8' - Grande azione della Next Gen: Rizzo porta palla, serve Amaradio in profondità che viene chiuso ottimamente da Kelly in angolo.
7' - Prova il blitz in area Kalulu, esce bene Radu.
4' - Doppia pazzesca occasione per la Juventus e doppio grande miracolo di Radu, eccezionale su Kolo Muani dopo aver respinto una bordata dello stesso francese.
2' - Palla dentro di Bremer per Conceiçao, chiuso dalla difesa. Poi Rizzo tiene bene Yildiz e si rifugia in angolo.
1' - Via al match! Primo possesso per la Next Gen.

Minuto di silenzio

 Minuto di silenzio in onore del grande Livio Berruti, storico atleta torinese e italiano, medaglia d'oro Olimpica a Roma 1960, recentemente venuto a mancare.
Il nuovo arrivo C'è la prima apparizione ufficiale in maglia Juventus di Jhon Lucumi, nuovo acquisto bianconero.
In campo Juventus Next Gen che entra per prima in campo, seguita pochi minuti dopo dalla prima squadra. 
La tradizione La prima edizione dell'amichevole in famiglia della Juventus fu addirittura nel 1959 per volontà dell'Avvocato Agnelli. Lo storico scenario fu, per ben 63 ann di fila, Villar Perosa. Poi nel 2023 il cambio di sede.

La Juventus e la Juventus Next Gen si affrontano nella storica amichevole tradizionale del club piemontese: match di scena all'Allianz Stadium e ultimo test per Luciano Spalletti in vista dell'esordio nella prima di campionato contro il Frosinone, sabato 23 agosto alle 18.30. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre: 

Juventus: Pinsoglio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, McKennie, Conceição, Douglas Luiz, Yildiz, Kolo Muani.
A disposizione: Perin, Nava, Celik, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, Thuram, Miretti, Rugani, David, Cabal.
Allenatore: Luciano Spalletti.

Next Gen: Radu, Rizzo, Gil Puche, Oboavwoduo, Owusu, Durmisi, Amaradio, Verde, Vallana, Licina, Grelaud.
Allenatore: Massimo Brambilla.

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