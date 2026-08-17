Juve, l'amichevole con la Next Gen dura un tempo: Conceiçao e Mckennie in gol, Spalletti può sorridere

45' + 3 - Fine primo tempo. In vantaggio i grandi di Spalletti per 2-0, grazie alle reti di Conçeicao e McKennie.

45' + 2 - Miracolo di Radu su Kolo Muani! Grandissima parata del giovane portiere della Next Gen in uscita.

45' + 2 - Bamballi sfida Cambiaso, poi c'è il fallo a favore della Juventus sul contatto tra i due.

45' + 1 - Kolo Muani respinge di testa nell'inedita posizione di centrale, gestione della palla dei giovani bianconeri per ora.

45' - Tre minuti di recupero.

44' - Conceiçao parte in percussione, perde la palla, Amaradio sbaglia il controllo e gliela restituisce, ma l'azione della Juventus non si sviluppa in senso pericoloso.

42' - Cambio gioco per Yildiz da destra verso sinistra, si rifugia in rimessa laterale la Next Gen.

39' - Ha rallentato i ritmi la Juventus, possesso e controllo territoriale ora partendo da Pinsoglio.

36' - Conceiçao mette in mezzo il pallone cercando Cambiaso ma la retroguardia della Next Gen gli nega la ricezione.

33' - Yildiz ancora inarrestabile sulla sinistra, ma chiude bene Bamballi in angolo. Corner di Luiz, sfiora Kelly ma nulla di fatto.

30' - Altra chance da per la Next Gen: Merola cerca un complicato esterno destro a tu per tu con Pinsoglio. Palla fuori, coraggiosi i giovani bianconeri.

29' - GOOLLLLL JUVENTUS!!! MCKENNIE!! Yildiz punta palla al piede, salta chiunque sulla sinistra e al centro arriva McKennie sul rimorchio che firma il 2-0 nonostante la deviazione disperata di Radu.

27' - Sfiora il pari la Next Gen con Merola dopo un erroraccio in uscita di Douglas Luiz. Palla fuori.

26' - Ottimo duello individuale di Gil con Kolo Muani, ha la meglio il giovane. Nella Next Gen dentro Diego Lipani.

25' - Clamorosa occasione Next Gen con il mancino di Amaradio respinto da Pinsoglio su punizione, poi Rizzo mette fuori da un metro.

24' - Amaradio viene steso al limite da Locatelli, che era stato saltato in dribbling. Va lo stesso Amaradio sul pallone col mancino.

20' - Tentativo di uscita bassa dei giovani bianconeri, con Licina che scende ad aiutare. Bella palla di Amaradio per Oboavwoduo che viene chiuso in angolo.

18' - GOOLLLL JUVENTUS!!! CONCEICAO!! Ottima azione dei bianconeri della prima squadra, con Douglas Luiz che trova l'inserimento in area del portoghese che sottoporta non sbaglia e sblocca il match. 1-0.

17' - Fa tutto Conceiçao: controlla a centrocampo, cade, si rialza velocemente, recupera palla e guadagna un fallo. Attivo il portoghese.

15' - Conceiçao calcia, respinto, Cambiaso perde l'attimo e la Juventus non trova ulteriori sviluppi.

12' - Buono spunto di Licina che salta Cambiaso sulla destra ma poi deve arretrare per l'arrivo dell'aiuto in chiusura.

11' - Verde chiude bene di testa sul cross dalla destra di Kalulu, angolo. Esce sicuro Radu.

8' - Grande azione della Next Gen: Rizzo porta palla, serve Amaradio in profondità che viene chiuso ottimamente da Kelly in angolo.

7' - Prova il blitz in area Kalulu, esce bene Radu.

4' - Doppia pazzesca occasione per la Juventus e doppio grande miracolo di Radu, eccezionale su Kolo Muani dopo aver respinto una bordata dello stesso francese.

2' - Palla dentro di Bremer per Conceiçao, chiuso dalla difesa. Poi Rizzo tiene bene Yildiz e si rifugia in angolo.

1' - Via al match! Primo possesso per la Next Gen.