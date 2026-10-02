Roma, tegola Cristante: stop di tre settimane per un problema al ginocchio

Tegola Cristante in casa Roma: Gasperini rischia di dover fare a meno di Bryan Cristante per tre settimane. Il centrocampista ha dovuto rinunciare alla chiamata del ct azzurro Mancini per una lombalgia e poi si è fermato in settimana per un fastidio al ginocchio. Inizialmente si pensava solo a una leggera infiammazione, ma il problema è più serio. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni ma Cristante salterà sicuramente la trasferta di domenica prossima a Como alla ripresa del campionato.