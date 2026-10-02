Roma, tegola Cristante: stop di tre settimane per un problema al ginocchio

02 Ott 2026 - 09:44
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Tegola Cristante in casa Roma: Gasperini rischia di dover fare a meno di Bryan Cristante per tre settimane. Il centrocampista ha dovuto rinunciare alla chiamata del ct azzurro Mancini per una lombalgia e poi si è fermato in settimana per un fastidio al ginocchio. Inizialmente si pensava solo a una leggera infiammazione, ma il problema è più serio. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni ma Cristante salterà sicuramente la trasferta di domenica prossima a Como alla ripresa del campionato.

Ultimi video

00:54
Caos eleggibilità Malagò, ma cosa sta succedendo in Federazione?

Caos eleggibilità Malagò, ma cosa sta succedendo in Federazione?

01:19
MCH BRASILE IN INDIA MCH

Il Brasile in India, tifosi impazziti: è ressa per Vinicius

00:55
DICH ESCLUSIVA ZHEGROVA PER SITO 02/10 SRV

Esclusiva Zhegrova: "Juventus meglio dell'Inter, sempre!"

02:09
Malagò: "Condivido la scelta della Bianchedi, sgrammaticata l'uscita del Ministro"

Dimissioni Bianchedi, Malagò contro Abodi: "Uscita sgrammaticata e fuori luogo"

01:43
DICH CARNEVALI DA TRENTO SU JUVE DICH

Carnevali: "Conte non è un nostro pensiero"

01:14
OTO MANCINI PRE FRANCIA 1/10 DICH

Mancini: "Faremo qualche cambio, valutiamo Kean. Francia straordinaria"

01:15
OTO BASTONI PRE FRANCIA 1/10 DICH

Bastoni: "Con la Francia sarà un grande partita e speriamo di godercela"

04:52
OTO PULISIC MILAN MCH

Pulisic: "Voglio rimanere al Milan. Sono incazz... perché voglio sempre giocare"

01:30
DICH GILARDINO PRESENTAZIONE PARMA 1/10 DICH

Gilardino: "Voglio un Parma propositivo"

01:15
Albertini: "Milan cantiere aperto, non è semplice ripartire da zero"

Albertini: "Milan cantiere aperto, non è semplice ripartire da zero"

01:01
Materazzi: "La Francia è la squadra più forte con la Spagna"

Materazzi: "La Francia è la squadra più forte con la Spagna"

00:49
Albertini: "Italia giovane, abbiamo saltato 3 mondiali ma abbiamo sempre avuto la squadra"

Albertini: "Italia giovane, abbiamo saltato 3 mondiali ma abbiamo sempre avuto la squadra"

02:12
Sabatini: "Mancini, Zidane e quel scudetto sotto il diluvio di 26 anni fa"

Sabatini: "Mancini, Zidane e quel scudetto sotto il diluvio di 26 anni fa"

00:18

Dzeko saluta la Bosnia: applausi e risate in conferenza prima della sua ultima gara

01:18
Sabatini: "Serve chiarezza su mancato tesseramento Malagò"

Sabatini: "Serve chiarezza su mancato tesseramento Malagò"

00:54
Caos eleggibilità Malagò, ma cosa sta succedendo in Federazione?

Caos eleggibilità Malagò, ma cosa sta succedendo in Federazione?

I più visti di Calcio

DICH YAMAL PER SITO 30/9

Yamal corre verso il Pallone d'Oro: "Una prestazione così è una tacca in più"

SRV RULLO INTER TORNATA AL LAVORO 28/09 SRV

L'Inter è tornata al lavoro: Calha e Dimarco osservati speciali

MCH INFORTUNIO SCHLOTTERBECK 30/9 MCH

Germania, Schlotterbeck si fa male in allenamento sotto gli occhi di Klopp e… Woltemade

Bufera Manchester City

Bufera Manchester City

Messina: "Esiste una linea guida: bisogna giocare di più"

Messina: "Esiste una linea guida: bisogna giocare di più"

DICH SCALONI SU SAMUEL INTER 30/09 SRV

Scaloni saluta Samuel? "L'Inter ha fatto un'offerta"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
 3) VIRGIL VAN DIJK - dal Southampton al Liverpool per 84,65 milioni nel 2018
10:50
Van Dijk, contro la Grecia altro gol di testa: la statistica è incredibile
Honest Ahanor
10:47
Italia, Ahanor lascia il ritiro e va in Under 21 per cercare la qualificazione europea
10:03
Rivera: "Il ritorno di Mancini in Nazionale non mi entusiasma"
09:44
Roma, tegola Cristante: stop di tre settimane per un problema al ginocchio
Spalletti e Cambiaso
09:28
Amichevoli: oggi in campo Napoli, Milan e Juventus