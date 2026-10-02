Rivera: "Il Pallone d'Oro a Lautaro farebbe felice Mazzola"

02 Ott 2026 - 08:27
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Sandro è stato un rivale importante, amabile e bravo, con caratteristiche diverse rispetto alle mie che ci hanno quasi sempre permesso di giocare insieme in Nazionale. Spiace per quella finale in Messico nel 1970, contro il Brasile, dove giocai solo gli ultimi sei minuti. Per poco non stoppai un pallone dopo essere subentrato e, se avessi segnato, chissà cosa sarebbe successo. Il Pallone d'oro? Potrebbe vincerlo Lautaro Martinez. Questo farebbe felice Mazzola, ne sono sicuro". Lo ha detto Gianni Rivera intervenendo ieri sera all'ultimo appuntamento della prima giornata del Festival dello sport di Trento in corso fino a domenica. 

Ultimi video

00:54
Caos eleggibilità Malagò, ma cosa sta succedendo in Federazione?

Caos eleggibilità Malagò, ma cosa sta succedendo in Federazione?

01:19
MCH BRASILE IN INDIA MCH

Il Brasile in India, tifosi impazziti: è ressa per Vinicius

00:55
DICH ESCLUSIVA ZHEGROVA PER SITO 02/10 SRV

Esclusiva Zhegrova: "Juventus meglio dell'Inter, sempre!"

02:09
Malagò: "Condivido la scelta della Bianchedi, sgrammaticata l'uscita del Ministro"

Dimissioni Bianchedi, Malagò contro Abodi: "Uscita sgrammaticata e fuori luogo"

01:43
DICH CARNEVALI DA TRENTO SU JUVE DICH

Carnevali: "Conte non è un nostro pensiero"

01:14
OTO MANCINI PRE FRANCIA 1/10 DICH

Mancini: "Faremo qualche cambio, valutiamo Kean. Francia straordinaria"

01:15
OTO BASTONI PRE FRANCIA 1/10 DICH

Bastoni: "Con la Francia sarà un grande partita e speriamo di godercela"

04:52
OTO PULISIC MILAN MCH

Pulisic: "Voglio rimanere al Milan. Sono incazz... perché voglio sempre giocare"

01:30
DICH GILARDINO PRESENTAZIONE PARMA 1/10 DICH

Gilardino: "Voglio un Parma propositivo"

01:15
Albertini: "Milan cantiere aperto, non è semplice ripartire da zero"

Albertini: "Milan cantiere aperto, non è semplice ripartire da zero"

01:01
Materazzi: "La Francia è la squadra più forte con la Spagna"

Materazzi: "La Francia è la squadra più forte con la Spagna"

00:49
Albertini: "Italia giovane, abbiamo saltato 3 mondiali ma abbiamo sempre avuto la squadra"

Albertini: "Italia giovane, abbiamo saltato 3 mondiali ma abbiamo sempre avuto la squadra"

02:12
Sabatini: "Mancini, Zidane e quel scudetto sotto il diluvio di 26 anni fa"

Sabatini: "Mancini, Zidane e quel scudetto sotto il diluvio di 26 anni fa"

00:18

Dzeko saluta la Bosnia: applausi e risate in conferenza prima della sua ultima gara

01:18
Sabatini: "Serve chiarezza su mancato tesseramento Malagò"

Sabatini: "Serve chiarezza su mancato tesseramento Malagò"

00:54
Caos eleggibilità Malagò, ma cosa sta succedendo in Federazione?

Caos eleggibilità Malagò, ma cosa sta succedendo in Federazione?

I più visti di Calcio

DICH YAMAL PER SITO 30/9

Yamal corre verso il Pallone d'Oro: "Una prestazione così è una tacca in più"

SRV RULLO INTER TORNATA AL LAVORO 28/09 SRV

L'Inter è tornata al lavoro: Calha e Dimarco osservati speciali

MCH INFORTUNIO SCHLOTTERBECK 30/9 MCH

Germania, Schlotterbeck si fa male in allenamento sotto gli occhi di Klopp e… Woltemade

Bufera Manchester City

Bufera Manchester City

Messina: "Esiste una linea guida: bisogna giocare di più"

Messina: "Esiste una linea guida: bisogna giocare di più"

DICH SCALONI SU SAMUEL INTER 30/09 SRV

Scaloni saluta Samuel? "L'Inter ha fatto un'offerta"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
 3) VIRGIL VAN DIJK - dal Southampton al Liverpool per 84,65 milioni nel 2018
10:50
Van Dijk, contro la Grecia altro gol di testa: la statistica è incredibile
Honest Ahanor
10:47
Italia, Ahanor lascia il ritiro e va in Under 21 per cercare la qualificazione europea
10:03
Rivera: "Il ritorno di Mancini in Nazionale non mi entusiasma"
09:44
Roma, tegola Cristante: stop di tre settimane per un problema al ginocchio
Spalletti e Cambiaso
09:28
Amichevoli: oggi in campo Napoli, Milan e Juventus