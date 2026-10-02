Rivera: "Il Pallone d'Oro a Lautaro farebbe felice Mazzola"

"Sandro è stato un rivale importante, amabile e bravo, con caratteristiche diverse rispetto alle mie che ci hanno quasi sempre permesso di giocare insieme in Nazionale. Spiace per quella finale in Messico nel 1970, contro il Brasile, dove giocai solo gli ultimi sei minuti. Per poco non stoppai un pallone dopo essere subentrato e, se avessi segnato, chissà cosa sarebbe successo. Il Pallone d'oro? Potrebbe vincerlo Lautaro Martinez. Questo farebbe felice Mazzola, ne sono sicuro". Lo ha detto Gianni Rivera intervenendo ieri sera all'ultimo appuntamento della prima giornata del Festival dello sport di Trento in corso fino a domenica.