la suggestione

Juventus, oggi il CdA. Ma i tifosi sono concentrati su "Del Piero presidente"

In casa bianconera è attesa l'approvazione del bilancio, che sarà in rosso. Ma uno scatto social dell'ex capitano fa sognare i tifosi...

29 Set 2026 - 08:29
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In casa Juventus è tempo di Consiglio di Amministrazione, che oggi sarà chiamato ad approvare il bilancio al 30 giugno 2026 con le previsioni che lasciano pensare a un rosso, anche per via della mancata qualificazione in Champions League. Nulla di inatteso, dunque, relativamente ai conti ma i tifosi bianconeri sperano che la giornata lasci in eredità comunque un annuncio spiazzante: quello di Alessandro Del Piero come nuovo presidente della Juve.

Più che un'indiscrezione è una speranza, una suggestione. Tutto parte dal tam-tam social che ha scatenato un post dell'ex capitano juventino su Threads nella giornata di ieri: "Giorno di foto, Torino. State sintonizzate" si legge nel testo che accompagna lo scatto, molto elegante, di ADP10. Il profilo social di Del Piero è stato subito inondato di messaggi che andavano in un'unica direzione: "Ti faranno presidente?", "Stai tornando a casa?", "Non succede ma se succede...". Il silenzio del 51enne, unito a un paio di altre mosse social (la pubblicazione di un'altra foto su Threads di fronte allo Stadium e la diffusione della foto iniziale anche su Instagram), hanno fatto il resto.

Effettivamente il CdA può discutere di qualsiasi argomento, compresa l'elezione di un nuovo presidente che, ricordiamo, attualmente è Gianluca Ferrero, che dovrebbe dunque farsi da parte, con nomina da ratificare nell'assemblea degli azionisti che sarà convocata tra il 2 e 6 novembre. L'altra ipotesi è quella di una nomina direttamente in questa seconda occasione ma in ogni caso ne si verrebbe a conoscenza un mesetto prima quando verrebbe pubblicato l'ordine del giorno dell'assemblea.

L'accostamento di Del Piero alla presidenza Juve non è nuovo ma, come ricorda il Corriere della Sera, è sempre stato smentito dai vertici del club, e così è avvenuto anche nelle scorse ore: il CdA racconterà qualcosa di diverso?

Juventus, le prime anticipazioni sulla maglia 27/28

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