Juventus, oggi il CdA. Ma i tifosi sono concentrati su "Del Piero presidente"

Più che un'indiscrezione è una speranza, una suggestione. Tutto parte dal tam-tam social che ha scatenato un post dell'ex capitano juventino su Threads nella giornata di ieri: "Giorno di foto, Torino. State sintonizzate" si legge nel testo che accompagna lo scatto, molto elegante, di ADP10. Il profilo social di Del Piero è stato subito inondato di messaggi che andavano in un'unica direzione: "Ti faranno presidente?", "Stai tornando a casa?", "Non succede ma se succede...". Il silenzio del 51enne, unito a un paio di altre mosse social (la pubblicazione di un'altra foto su Threads di fronte allo Stadium e la diffusione della foto iniziale anche su Instagram), hanno fatto il resto.