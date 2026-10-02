Francia-Italia allo Stade de France: i precedenti sono tabù per gli Azzurri

L'Italia si appresta a scendere in campo per la quinta volta nella sua storia allo Stade de France di Saint-Denis, impianto da 80mila spettatori e il più capiente della Francia.
I precedenti sorridono solo parzialmente agli azzurri con due vittorie, un pareggio e una sconfitta, ma il bilancio diventa amaro quando dall'altra parte del campo c'è la Francia: l'Italia non ha infatti mai battuto i padroni di casa nei tempi regolamentari a Saint-Denis, incassando l'eliminazione ai rigori nei quarti dei Mondiali 1998 (con la nota traversa di Di Biagio) e una sconfitta per 3-1 nelle qualificazioni europee del settembre 2006.
Gli unici due successi italiani nell'impianto parigino sono arrivati contro avversari differenti, con il 2-1 sull'Austria nel Mondiale '98 e il brillante 2-0 firmato da Chiellini e Pellè contro la Spagna negli Europei 2016 sotto la guida di Antonio Conte.