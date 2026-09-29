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Juve: allarme rientrato per Conceiçao, solo una botta

Lo scontro con Ryerson nella sfida tra il suo Portogallo e la Norvegia non ha avuto conseguenze gravi: il portoghese può giocare le altre due gare di Nations

29 Set 2026 - 10:15
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La Juve e Luciano Spalletti tirano un grosso sospiro di sollievo. L'infermeria era già piena e da inizio stagione sono già undici gli infortuni, con Thuram, Yildiz, Locatelli e Grabara finiti sotto i ferri. Per Conceiçao l'allarme è rientrato: nella sfida di Nations League vinta dal Portogallo in Norvegia, l'esterno della Juventus aveva rimediato un brutto colpo in uno scontro di gioco con Ryerson ed era rimasto a terra tenendosi il ginocchio sinistro. Il portoghese ha continuato a giocare ma poi è stato sostituito dopo una decina di minuti nella ripresa a scopo precauzionale (al suo posto è entrato l'ex Milan Leao).

Dalla nazionale portoghese arrivano notizie rassicuranti: niente di grave, soltanto una botta tra la coscia e il ginocchio che potrà riassorbirsi in pochi giorni. Conceiçao resterà con il Portogallo anche per le prossime sfide di Nations League contro Danimarca e ancora Norvegia, con Spalletti che lo monitorerà da lontano con la speranza di riaverlo a Torino in buone condizioni. In attesa del ritorno in campo di Yildiz, reduce dall'operazione al quinto metatarso del piede sinistro - si parla di inizio o metà dicembre - Conceiçao si è preso sulle spalle la Juve: un gol pesante all'Atalanta e una garanzia costante di pericolosità. Sempre titolare in cinque gare di campionato, Spalletti punta su di lui più che mai per il suo gioco: è il primo bianconero per tiri in porta (5), tiri tentati (12), cross (23) e occasioni create (8). Numeri pesanti che lo hanno reso sempre più determinante.

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