Ronaldo vs Ronaldo? Io voto CR7

29/10/2018 di STEFANO RONCHI

Una lunga striscia di successi iniziata nel 2002, vissuta sempre da protagonista, infilando record su record e dando sempre la sensazione di essere l'uomo da battere. Il campione predestinato, nato per vincere e costruito per travolgere tutto quello che incontra sulla sua strada. Tecnicamente, fisicamente e mentalmente CR7 è un extraterrestre.



Certo, rispetto al "Fenomeno", Cristiano è meno esplosivo, ma la meticolosità con cui ha plasmato il suo corpo in palestra e il lavoro sul campo gli hanno consentito di diventare il prototipo del calciatore moderno. Un mix perfetto di classe e potenza, capace di esprimersi a livelli stratosferici su tutti i fondamentali e di deliziare anche i palati più fini abbinando le qualità del bomber d'area a quelle del giocoliere, dell'ariete e del cannoniere dalla distanza. Caratteristiche che gli hanno consentito di segnare a valanga in ogni competizione e di essere sempre decisivo anche nei momenti più importanti (è l'unico ad aver segnato in tre finali di Champions).



Dettaglio non trascurabile per un leader nato, capace di vincere e decidere col piglio del condottiero sempre sotto i riflettori. Rispetto a Ronie, infatti, CR7 è il campione che non tradisce le aspettative. Quello a cui i compagni si affidano e che in qualche maniera sposta gli equilibri con una giocata o solo con la sua presenza in campo. Il solista che spicca nel gruppo. L'uomo a cui aggrapparsi nei momenti di difficoltà, quando il gioco si fa duro. Il top per chi punta in alto.