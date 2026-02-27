dopo la champions

Juventus, voltare pagina dopo il Galatasaray: il piano di Spalletti e la carica di Locatelli per la sfida alla Roma

Dopo l'amarezza Champions, la Juventus cerca il riscatto: tutto sulla sfida alla Roma

27 Feb 2026 - 10:23
Dopo notti come quelle contro il Galatasaray è più difficile rialzarsi. Il dolore della sconfitta e dell'eliminazione, uniti alla consapevolezza di aver sfiorato l'impresa e avere pure subito un altro torto sono stati una mazzata per la Juventus, per i giocatori come per Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero, talmente stremato da non essere riuscito a parlare coi giornalisti dopo la partita, ha voluto lasciare tempi e spazi alla squadra perché ognuno trovi il modo di voltare pagina: ieri allenamento di scarico e oggi riposo, prima di tornare ad allenarsi domani in vista del big match contro la Roma.

Una partita che varrà tantissimo in chiave qualificazione Champions, una partita dove servirà alzare nuovamente l'asticella come fatto contro i turchi. Negli spogliatoi, dopo il Gala, era questo il messaggio che aveva fatto passare capitan Locatelli e che poi l'allenatore toscano ha fatto suo. A proposito: Spalletti è convinto di avere tra le mani un gruppo forte che, al netto dei ritocchi che andranno fatti nel mercato estivo, è assolutamente in grado di arrivare entro le prime quattro posizioni in Serie A.

Lui, come i giocatori, devono prendere il meglio da quanto fatto vedere mercoledì, con la convinzione - questo scrive Tuttosport - diffusa nel gruppo che, elimininando ingenuità e incertezze, la strada del futuro è più in discesa che in salita.

Elodie e Diletta Leotta alla presentazione della nuova maglia della Juve

1 di 80
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

juventus
spalletti
discorso
patto
champions

