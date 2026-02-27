Juventus, voltare pagina dopo il Galatasaray: il piano di Spalletti e la carica di Locatelli per la sfida alla Roma

Dopo notti come quelle contro il Galatasaray è più difficile rialzarsi. Il dolore della sconfitta e dell'eliminazione, uniti alla consapevolezza di aver sfiorato l'impresa e avere pure subito un altro torto sono stati una mazzata per la Juventus, per i giocatori come per Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero, talmente stremato da non essere riuscito a parlare coi giornalisti dopo la partita, ha voluto lasciare tempi e spazi alla squadra perché ognuno trovi il modo di voltare pagina: ieri allenamento di scarico e oggi riposo, prima di tornare ad allenarsi domani in vista del big match contro la Roma.