Mancini-Juve ci risiamo: era la prima scelta per il dopo Motta. "Qualcosa c'è stato..."

Quello tra la Juventus e Roberto Mancini è un feeling che non si è mai davvero spento. Tutto ha avuto inizio sette mesi fa, quando la posizione di Thiago Motta iniziava a essere realmente traballante. Quello del "Mancio" era il nome in pole per sostituire l'italobrasiliano, forte anche dell'endorsement di Giorgio Chiellini, tanto che c'erano stati contatti diretti con l'ex Managing Director Football Cristiano Giuntoli che avevano portato a un accordo di massima: un anno e mezzo di contratto. Mancini da qualche mese aveva concluso la sua avventura sulla panchina dell'Arabia Saudita e aveva dato aperture all'incarico.