Mancini-Juve, il matrimonio s'ha da fare: Chiellini sponsor dell'ex ct

Il giorno prima della finale, Chiellini spese belle parole per l'allora ct dell'Italia. "Un sogno che abbiamo coltivato in questi anni, un sogno che da tempo portiamo avanti e che Mancini ci ha inculcato piano piano nella testa fino a farlo diventare realtà – le sue parole in un'intervista ai canali UEFA dell'8 luglio 2021 - Forse anche noi all'inizio, quando diceva che bisogna avere nella testa l'idea di dover vincere l'Europeo, lo prendevamo quasi per matto. E invece ha costruito in questi anni una squadra che è riuscita a creare tutto questo centimetro per centimetro, ora manca l'ultimo". Anche in uno dei giorni più bui del nostro calcio, ovvero l'eliminazione contro la Macedonia del Nord primo spareggio per la qualificazione ai Mondiali 2022, l'ex difensore si schiera dalla parte del Mancio: "Rimarrà un grande vuoto, spero che per il futuro si possa ripartire come è successo con la vittoria dell’Europeo. Speriamo ancora insieme al mister, Mancini è imprescindibile per questa Nazionale". Il divorzio tra Mancini e l'Italia avvenne come un fulmine a ciel sereno nell'agosto 2023 e anche in quell'occasione Chiello non perse l'occasione per ringraziarlo: "Sono rimasto sorpreso, non me l’aspettavo. Credo non avesse più le motivazioni adatte a continuare e credo altrettanto che sia una persona abbastanza intelligente per aver ponderato tutto per bene - le dichiarazioni al Corriere dello Sport -. Poi molte cose non si sanno e io per primo non le conosco, dall’altra parte del mondo. Ci vorrà del tempo per mettere a posto tutto puzzle; visto lo shock, è difficile analisi lucida e corretta. Gli ho scritto un messaggio per ringraziarlo: ho scoperto una persona che non pensavo fosse così generosa, mi ha aiutato tanto e abbiamo condiviso emozioni incredibili".