Serie B, squalificati nove giocatori e due allenatori

Pugno duro del giudice sportivo di serie B dopo le gare della 16ma giornata. Squalificati per una giornata i calciatori espulsi nel corso delle proprie gare Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Spezia) e Simone Tronchin (Südtirol). Una giornata anche per Omar Correia (Juve Stabia); Stefano Di Mario (Virtus Entella); Jonas Harder (Padova); Manuel Marras (Reggiana); Andrea Papetti (Reggiana); Enrique Perez Munoz (Venezia) e Daniel Tonoli (Modena). Squalifica di due giornate per l'allenatore Giorgio Gorgone del Pescara per aver inveito contro l'arbitro. Una giornata al tecnico del Cesena, Michele Mignani, per aver contestato con veemenza una decisione arbitrale. Presi provvedimenti anche nei confronti dei dirigenti. Squalifica di due giornate per Pasquale Foggia del Pescara "per avere, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni offensive". Una giornata per Emiliano Bertoluzza, dirigente del Südtirol, "per avere, al 30° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica". Una giornata di stop per i preparatori Danilo Chiodi (Südtirol) e Alessandro Micheli (Juve Stabia).