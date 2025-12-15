Logo SportMediaset

Calcio
juventus
Il titolo Juve vola in Borsa tra il no di Elkann e la valutazione di Tether

Piazza Affari premia il rifiuto di Exor ma promuove la quotazione fatta da Tether: titolo Juventus in doppia cifra

di Stefano Fiore
15 Dic 2025 - 10:17

La risposta dei mercati finanziari al rifiuto di Exor non si è fatta attendere: la Borsa ha promosso a pieni voti la decisione di John Elkann di rispedire al mittente l'offerta di Tether. Il titolo della Juventus ha aperto la seduta odierna con un balzo, registrando subito una crescita in doppia cifra (11,67% poco prima delle 10) che certifica come da un lato gli investitori credano nella gestione del club da parte di Exor e, probabilmente, che il valore delle azioni bianconere fosse quello fatto da Paolo Ardoino.

Il mercato scommette su Exor e sul valore fatto da Tether (e sul rilancio)

 Questa impennata azionaria si potrebbe spiegare con tre fattori chiave. Innanzitutto la capacità di Exor di gestire il club nell'immediato come in futuro. E poi c'è il fattore della valutazione delle azioni bianconere fatta da Tether, stimata in circa 2,60 euro a titolo (proprio la quota a cui si sta avvicinando oggi grazie al rilancio in Borsa). Infine, il mercato potrebbe star "prezzando" l'imminente braccio di ferro. La società di criptovalute infatti starebbe preparando un rilancio sostanzioso per colmare il gap tra la valutazione di borsa e quella reale, provando a mettere in difficoltà Exor con una proposta economicamente inattaccabile.

juventus
borsa
azioni
tether

