Il titolo Juve vola in Borsa tra il no di Elkann e la valutazione di Tether

La risposta dei mercati finanziari al rifiuto di Exor non si è fatta attendere: la Borsa ha promosso a pieni voti la decisione di John Elkann di rispedire al mittente l'offerta di Tether. Il titolo della Juventus ha aperto la seduta odierna con un balzo, registrando subito una crescita in doppia cifra (11,67% poco prima delle 10) che certifica come da un lato gli investitori credano nella gestione del club da parte di Exor e, probabilmente, che il valore delle azioni bianconere fosse quello fatto da Paolo Ardoino.