La Procura della Figc apre un'inchiesta sulla bestemmia di Buffon

IN PARMA-JUVENTUS

La Procura Federale ha aperto un procedimento sulla presunta bestemmia pronunciata dal calciatore Gianluigi Buffon durante Parma-Juventus. La frase, nel corso della diretta della gara, era stata coperta da un commento che non avrebbe consentito di segnalare il caso al Giudice Sportivo. Possibile che il portiere bianconero, che rischia una giornata di squalifica, venga convocato dalla Procura. Getty Images

"Porta (Portanova, ndr), mi interessa che ti vedo correre e stare lì (bestemmia) a soffrire eh, il resto non me ne frega un c***o": questa la frase, attribuita a Buffon, sfuggita agli uomini della Figc e quindi non trasmessa al Giudice Sportivo, il quale a sua volta non ha potuto prendere alcun provvedimento. La settimana prima per un'espressione blasfema pronunciata nel match col il Bologna Bryan Cristante della Roma era stato squalificato per un turno.

