Juventus, Buffon e la presunta bestemmia: niente squalifica

"Porta (Portanova, ndr), mi interessa che ti vedo correre e stare lì (bestemmia) a soffrire eh, il resto non me ne frega un c***o": questa frase, attribuita a Gianluigi Buffon durante Parma-Juventus (si sente la voce ma l'inquadratura non è sul portiere), ha fatto scoppiare un caso sui social. I tifosi della Roma, infatti, si sono chiesti come mai Buffon non sia stato squalificato per espressione blasfema al contrario di quanto successo la settimana scorsa a Cristante.

Getty Images