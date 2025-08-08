La Juve ricorda l'esordio di Mandzukic, i tifosi insorgono: "Altro che Vlahovic"

Dieci anni fa la prima partita con gol del croato in Supercoppa Italiana: il post su X della Juventus scatena i fan bianconeri contro Dusan
Social voce del popolo. Basta un post su X della Juventus per scatenare i tifosi, in questo caso contro Dusan Vlahovic, ormai separato in casa alla Continassa ma non ancora accasato ad altre squadre. Il club ha ricordato l'esordio con gol di Mario Mandzukic, avvenuto dieci anni fa in Supercoppa Italiana contro la Lazio. Una celebrazione di SuperMario che si è trasformata in una gogna social per Vlahovic.
"Manca" e "Averne di giocatori così" alcuni dei commenti sotto il post, ma anche messaggi più diretti: "Vlahovic guarda e impara!" e ancora "Dusan imparasse da lui". Ulteriori dimostrazioni del rapporto tra tifosi della Juve e Vlahovic ai minimi storici. Ma intanto Dusan è ancora bianconero e anche la dirigenza finisce quindi nel mirino dei supporter: "Oggi senza società e senza squadra" e "Manca, così come quella Juventus" alcuni commenti.
