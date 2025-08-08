La Juve ricorda l'esordio di Mandzukic, i tifosi insorgono: "Altro che Vlahovic"

"Manca" e "Averne di giocatori così" alcuni dei commenti sotto il post, ma anche messaggi più diretti: "Vlahovic guarda e impara!" e ancora "Dusan imparasse da lui". Ulteriori dimostrazioni del rapporto tra tifosi della Juve e Vlahovic ai minimi storici. Ma intanto Dusan è ancora bianconero e anche la dirigenza finisce quindi nel mirino dei supporter: "Oggi senza società e senza squadra" e "Manca, così come quella Juventus" alcuni commenti.