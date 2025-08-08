Logo SportMediaset
MANOVRE BIANCONERE

Juventus: nuovo tentativo per Renato Veiga, c'è una carta a sorpresa per Kolo Muani

Il difensore portoghese torna nel mirino dei bianconeri, che continuano il pressing sul Psg per l'attaccante francese 

08 Ago 2025 - 11:15

La storia tra la Juventus e Renato Veiga, che un mese e mezzo fa sembrava definitivamente chiusa, potrebbe arricchirsi di nuovi capitoli. Secondo Tuttosport, infatti, il club bianconero e il difensore portoghese non hanno mai interrotto del tutto i loro rapporti ed entrambi sarebbero più che felici di cominciare insieme la nuova stagione.

L'estate di Veiga è stata un po' una montagna russa: aveva salutato la Juve dopo 6 mesi di prestito secco prima del Mondiale per Club dopo che, al contrario di quanto avvenuto con Conceiçao e Kolo Muani, non era stato trovato un accordo col Chelsea per fargli disputare in bianconero anche il torneo americano. Sembrava rientrare appieno nei piani di Maresca, che però non lo ha portato con sé negli Stati Uniti anche a causa della cronica sovrabbondanza nel reparto. Per lui si è poi fatto avanti l'Atletico Madrid, che però alla fine ha virato su Hancko dopo il pasticcio con l'Al Nassr. Ora il suo ruolo in squadra è tutto da definire: il fresco infortunio al crociato di Colwill potrebbe garantirgli maggiori spazi, ma dovrà comunque vedersela con i vari Chalobah, Fofana, Disasi, Badiashile, nonché col giovane Anselmino, rientrato dal prestito al Boca. Alla Juve, che non può permettersi di spremere da subito Bremer dopo il lungo infortunio, avrebbe certamente ottime chance di giocare e se i Blues dovessero aprire al prestito con diritto di riscatto il suo ritorno potrebbe davvero diventare realtà.

Al momento la priorità di Comolli è comunque quella di piazzare qualche esubero, anche nel reparto arretrato: Djalò e Rugani sono i principali indiziati, ma occhio anche alla posizione di Kelly e alle sirene inglesi per Savona: se per il primo sarà difficile rientrare dell'investimento fatto da Giuntoli a gennaio, il secondo potrebbe garantire una plusvalenza significativa essendo un prodotto della Next Gen fresco di rinnovo di contratto. Se qualcuna di queste uscite dovesse concretizzarsi arrivare a Veiga sarebbe più facile, oltreché quasi indispensabile.

Juve, summit di mercato in vista: spunta la deadline per Kolo Muani. Intesa vicina col Psg, le cifre

Un discorso simile continua a valere anche per Kolo Muani: il Psg ha fissato il prezzo a 50 milioni di euro, ma più passano i giorni più i parigini potrebbero essere costretti a cedere qualcosa, magari accettando le condizioni della Juve di un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto. Il giocatore vuole tornare a vestire il bianconero, Tudor lo stima e lo aspetta e, sempre secondo Tuttosport, la società sta pensando a una contropartita tecnica per ammorbidire i campioni d'Europa: si tratta del classe 2008 Francisco Baridó, sbarcato dal Boca la scorsa estate e messosi in luce nella Primavera. Anche in questo caso, come detto, fare prima cassa sarà comunque indispensabile: Douglas Luiz è destinato all'addio e la trattativa col Nottingham Forest prosegue, anche se per ora a piccoli passi; Vlahovic è colui che nell'idea del club dovrà far spazio a Kolo Muani sia in campo, sia nel monte ingaggi, ma anche per la cessione del serbo occorrerà, con tutta probabilità, aspettare le ultime, caldissime settimane di mercato.

