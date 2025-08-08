Juventus: nuovo tentativo per Renato Veiga, c'è una carta a sorpresa per Kolo Muani

Un discorso simile continua a valere anche per Kolo Muani: il Psg ha fissato il prezzo a 50 milioni di euro, ma più passano i giorni più i parigini potrebbero essere costretti a cedere qualcosa, magari accettando le condizioni della Juve di un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto. Il giocatore vuole tornare a vestire il bianconero, Tudor lo stima e lo aspetta e, sempre secondo Tuttosport, la società sta pensando a una contropartita tecnica per ammorbidire i campioni d'Europa: si tratta del classe 2008 Francisco Baridó, sbarcato dal Boca la scorsa estate e messosi in luce nella Primavera. Anche in questo caso, come detto, fare prima cassa sarà comunque indispensabile: Douglas Luiz è destinato all'addio e la trattativa col Nottingham Forest prosegue, anche se per ora a piccoli passi; Vlahovic è colui che nell'idea del club dovrà far spazio a Kolo Muani sia in campo, sia nel monte ingaggi, ma anche per la cessione del serbo occorrerà, con tutta probabilità, aspettare le ultime, caldissime settimane di mercato.